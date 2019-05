Banyoles destina 1,2 milions d'euros a inversions per a aquest 2019

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha donat a conèixer les noves inversions financerament sostenibles, aprovades pel plenari de dilluns sense cap vot en contra, i que s'iniciaran des d'ara fins a final d'any per un valor total d'1.200.000 euros. Aquestes inversions deriven directament del romanent positiu de la liquidació de l'exercici 2018 i que, després de l'aprovació del reial decret del Govern central i la posterior aprovació de la Diputació Permanent, ara ja es poden dur a terme.

Aquest paquet d'inversions extraordinàries seran la tercera fase de remodelació de l'entorn del rec Major, entre els carrers Pare Butinyà i Blanquers, per un valor de 417.000 euros; la remodelació total del parc infantil de la Draga, amb una ampliació per la creació d'un nou parc juvenil dins la mateixa zona per un valor de 185.000 euros; la remodelació de la plaça dels pisos de la Caixa, consensuada amb els veïns i que després serà rebatejada, amb una inversió de 155.000 euros; la continuació del pla de voreres al carrer Divina Pastora al tram que connecta amb el passeig Mn. Constans, per 125.000 euros; la remodelació de la pesquera Gimferrer, on es vol recuperar l'antic porxo de 1948 i on es destinaran 110.000 euros i, com a patrimoni de la ciutat, passarà a ser un equipament municipal; la remodelació de la Llotja del Tint per adequar-lo com a seu del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles amb una inversió de 95.000 euros, i la climatització de diferents equipaments culturals com la Factoria i l'Ateneu per un import de 105.000 euros.

El conjunt d'aquestes inversions no estan contemplades en el pressupost general de l'Ajuntament, que és de 2.700.000 euros i que, ara, amb aquestes inversions financerament sostenibles d'1.200.000, donen un resultat de quasi 4.000.000 d'euros d'inversions per a aquest 2019 a Banyoles.