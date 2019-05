Una marató informativa vol millorar l'«app» d'un projecte de mentoria amb joves migrants

Un equip científic de la Universitat de Girona es reuneix aquest matí amb noies i nois d'entre 12 1 16 anys d'origen estranger que participen en el programa de mentoria Rossinyol, que ofereix el suport de joves universitaris a adolescents nouvinguts. La particularitat és que la trobada consistirà en una hackathon, una marató informàtica que té com a objectiu millorar i crear noves funcionalitats per a l'aplicació mòbil del projecte Rossinyol (APPlying Mentoring), que s'utilitza en una vintena de municipis de tot l'Estat.

La iniciativa anomenada APPlying Mentoring: Innovacions socials i tecnològiques per a la inclusió social de persones immigrants i refugiades està observant quin és l'impacte que tenen les relacions de mentoria en l'acollida de persones estrangeres a diferents regions de l'Estat. El projecte està finançat pel programa Recercaixa i l'encapçala l'investigador de l'institut de Recerca Educativa de la UdG Òscar Prieto-Flores.

Les persones mentores, que fan l'acompanyament durant un curs escolar, utilitzen una aplicació mòbil a través de la qual aporten dades sobre les seves trobades amb les persones mentorades, l'alumnat d'origen estranger. Amb aquesta informació, l'equip científic pot fer un seguiment detallat de les activitats que realitzen, la qualitat de la relació de mentoria i els efectes en la inclusió lingüística, cultural i social de les persones immigrants i refugiades.

En la trobada d'avui al CaixaForum de Girona, els joves treballaran conjuntament amb informàtics i l'equip de recerca de la UdG per analitzar i millorar l'aplicació mòbil. A la hackathon, també es desenvoluparan dinàmiques per idear la futura versió de l' app per als adolescents mentorats.