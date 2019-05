El mossèn gironí Joan Planellas, nou arquebisbe de Tarragona

El capellà gironí mossèn Joan Planellas i Barnosell ha estat nomenat arquebisbe de Tarragona, prenent el relleu a Jaume Pujol, que va presentar la seva renúncia per haver complert els 75 anys el febrer passat. Mossèn Planellas és degà de la Facultat de Teologia de Catalunya des de l'any 2015 i rector de Jafre, Garrigoles, Colomers, Foixà, Rupià i la Sala, així com administrador parroquial de la Tallada i Maremanyà.



El papa Francesc ha nomenat avui mateix mossèn Planellas, nascut el 1955, nou arquebisbe metropolità de Tarragona. Nascut a Girona, però criat a Colomers, mossèn Planellas va ser ordenat diaca a l'església parroquial de Verges el 26 d'abril de 1981 i ordenat prevere a l'església de Santa Maria de Banyoles el 28 de març de 1982. Va estudiar al Seminari Diocesà de Girona entre 1968 i 1979 i a la Universitat Pontifícia Gregoriana de Roma de 1979 a 1981 i de 203 a 2004, on es va llicenciar i es va doctorar en Teologia Dogmàtica.



Enter 1996 i el 2002 va ser rector del Seminari Diocesà de Girona, d'on també va ser professor de Teologia Dogmàtica. A més, entre 1997 i 1998 va ser també director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. L'any 2008 va ser nomenat canonge del Capítol de la Catedral i des de 2013 és membre del Consell Presbiteral.