«Vergonya» i «manca de confiança», motius per no trobar feina a Olot

Enfortir el potencial de les persones que per manca de confiança amb sí mateixes o vergonya estan en una situació d'atur cronificat és una de les feines de Mariona Mañà, tècnica del Servei d'Ocupació del Mas les Mates d'Olot.

En la darrera compareixença del Servei d'Ocupació, Mañà va explicar que moltes vegades es troben amb persones que es dirigeixen al servei i el primer que diuen és «És que jo ja no tornaré a treballar». Segons ella, es tracta de persones de 40 o 50 anys, a les quals un retorn a l'activitat laboral els suposaria una millora en la qualitat de vida.

Va explicar que la feina del Servei d'Ocupació és revertir la idea, segons ella falsa, de no tornar a treballar. «Estàs aquí i això vol dir que tens ganes! I nosaltres t'ajudarem» va expressar, com si es dirigís a un interlocutor en atur cronificat.

Mariona Mañà va plantejar que el servei no fa miracles. No obstant això, va exposar que si una persona es motiva, assisteix a les visites marcades pel Servei d'Ocupació i fa els treballs que se li encomanen, «s'acaba inserint». Mañà va reconèixer que moltes vegades els principis són difícils.

En la mateixa compareixença, el regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda, va fer una crida «a les persones de la ciutat que estan en dificultats per trobar feina». Va incidir en persones amb nivells formatius baixos i mancades d'algunes competències. «Persones que pateixen un atur crònic», va definir.

Va explicar que el Servei d'Ocupació d'Olot ha reorientat l'activitat sobre la base d'incorporar tècnics que treballen en l'atenció de persones que estan sense treball de fa temps.

«Que vinguin al Servei i les podrem atendre», va exposar. El regidor es va avalar amb el fet que en els primers 4 mesos del 2019, el Servei d'Ocupació ha atès 438 persones, de les quals n'ha aconseguit ocupar 107. Han ocupat 69 dones i 38 homes. La inserció laboral ha estat realitzada en el sector serveis, 61 persones, la indústria, 35 persones, l'administració pública, 10 persones, i el sector agrari, una persona.

Segons Vayreda, el perfil de les persones ateses és el d'una persona amb un nivell d'estudis baix i sense especialització. Ha precisat que en els inicis de la crisi i en els anys anteriors a 2008, arribaven al Servei d'Ocupació persones amb casuístiques molt diverses: amb pocs estudis i estudis universitaris. Això no obstant, en els últims tres anys la dinàmica ha fet un gir i a l'àrea van persones marcades per realitats oposades.

Així doncs, els usuaris atesos pel Servei d'Ocupació han estat, d'una banda, persones aturades de llarga durada, amb un baix nivell d'estudis i sense especialització laboral (moltes vegades amb falta d'un projecte laboral definit).



Buscar millores laborals

L'altre perfil majoritari ha estat, en menor mesura, el d'una persona que actualment treballa, però que busca una millora laboral. En la majoria de casos són treballadors que realitzen tasques per sota del seu perfil formatiu o experiencial i que ara creuen que pot ser un bon moment per canviar de feina i iniciar un nou projecte d'acord amb la seva vocació o nivell d'estudis.

El treball que s'ha fet amb aquestes persones és un procés d'orientació basat en una metodologia per competències adaptat a les diferents casuístiques i necessitats de cada usuari. A més, s'ha introduït la figura del prospector d'empreses a jornada completa, amb la finalitat de cobrir possibles vacants per part de les empreses amb usuaris del servei que poden encaixar-hi.

A més, han fomentat el contracte en pràctiques, no sols per a joves sinó per gent més gran.