«Acabarem obligant l'Estat a fer alguna cosa, però a hòsties segur que no»

ERC, primera força política a Catalunya i a les comarques de Girona. Déu-n'hi-do.

Estem molt contents, és la primera vegada que guanyem les eleccions espanyoles al país. A Girona, el tercer diputat ha sigut una sorpresa per a tothom. Teníem alguna intuïció que podia anar bé, però no tant. Ho valorem com el resultat de la feina que hem fet els darrers quatre anys i esperem que no sigui una cosa esporàdica. A les comarques de Girona treballem cada poble, cada ciutat. Som, amb molta diferència, el partit que més actes ha fet als pobles de Girona.

En l'època d'internet encara funcionen així les coses?

Molt. Les xarxes avui són molt importants, però fixi's que segons les xarxes, en aquestes darreres eleccions, ERC es fotia una hòstia tremenda, no trèiem ni 200.000 vots. I n'hem tret un milió. I és que el tu a tu és cada vegada més important. Més que abans, perquè amb les fake news la gent llegeix coses molt estranyes.

Què fa ERC al Congrés? Van dir que les anteriors eleccions eren les últimes espanyoles a què es presentaven.

Vam dir que no hi aniríem més quan fóssim independents.

El mateix Rufián va dir que en 18 mesos deixava l'escó. I miri'l.

Perquè comptàvem que ja seríem república.

Ho diu de debò?

Jo n'estava convençut. Ja sé que vostè no s'ho creu, tot això, oi?

I segons s'ha vist, feia bé de no creure-ho.

Segur que bona part de la gent ens diu il·lusos o ingenus. Però jo estava convençut que l'Estat intentaria buscar una solució acordada. Mai no vaig imaginar que l'Estat actuaria com ha actuat. Segur que soc un ingenu, però no imaginava que per posar urnes hi hauria gent a la presó. No concebia un estat democràtic actuant com al segle XIX. I el que digui que ho imaginava... jugar a la botifarra a cartes vistes és molt fàcil.

Home, alguna cosa sí que es podien imaginar.

Si haguéssim sabut que aniríem a hòsties, no hauríem fet tot això. No és el nostre model, anar a hòsties pel carrer amb els que no volen la independència.

Per tant, ara que ho saben, no ho tornaran a intentar?

L'únic camí és obligar l'Estat a negociar. Se'l pot obligar de moltes maneres, però a hòsties segur que no.

Això de negociar un referèndum em sona que ho deien els comuns a l'inici del procés, i se'ls titllava de botiflers.

ERC mai no ha dit que sigui botifler qui vulgui un referèndum acordat. Un referèndum acordat és l'única solució.

En algun moment va creure que aquella proclamació de la República portava a algun lloc?

Era l'últim intent per forçar l'Estat a negociar alguna cosa.

No sembla que ara PDeCAT i JxCat estiguin per aquesta via, sinó més aviat per bloquejar-ho tot.

I així els va. I fins i tot dins d'aquest partit hi ha gent que diu coses molt diferents. Nosaltres tenim un sol missatge, que pot agradar o no, però ells diuen coses diferents gairebé d'un dia per l'altre.

Això de les línies vermelles, no els va gaire?

Mai no hem parlat de línies vermelles, nosaltres sempre estem disposats a negociar. L'única línia vermella és la democràcia.

Els catalans han demostrat preferir els seus missatges de pacte, més que els de ruptura que arriben de Waterloo?

Haurem d'esperar les eleccions que vagin venint, per traduir tot això. Però jo crec que la gent ens ha donat confiança perquè creu que aquest és el camí. Em penso que els catalans, des del primer moment, volien fer això d'una altra manera. Però l'Estat no ha volgut. També és cert que tots ens vam pensar que seria relativament fàcil.

Potser sí, pensaré que van ser una mica ingenus.

S'ha vist que de fàcil no en té res, perquè davant tenim algú a qui no li dona la gana d'asseure's a parlar. Ja no a negociar, a parlar. Hem de ser mesells. És l'única manera d'arreglar això. En el pitjor dels escenaris, que hagués guanyat el tripartit de dretes i extrema dreta, que haurien vingut a Catalunya a fer tot allò amb què ens van amenaçar, tampoc no haurien deixat de ser independentistes els 2,3 milions que ho són.

Millor el PSOE?

Per l'escenari que plantegem nosaltres, segur. L'única manera de solucionar això és amb les forces d'esquerres.

En quin termini veu que Catalunya serà una República?

Està en mans d'en Pedro Sánchez. Ha de triar si vol fer d'estadista o vol seguir fent de presidentet d'un govern que no pren decisions. Ara té moltes eines per fer d'estadista, amb un grup parlamentari sòlid i que li és afí i amb un possible soci de govern, Podem, que duia el referèndum al seu programa. I totes les forces progressistes catalanes i basques a punt per ajudar-lo. Tot plegat, més de 190 diputats. Ara és ell qui ha de decidir què vol fer.

I si no vol?

Si no vol, haurem de treballar per obligar-lo a fer-ho. I acabarem obligant l'Estat a fer alguna cosa. Ara som 2,3 milions, però quan siguem 3 milions...

Això arribarà?

N'estic convençut, perquè a l'altre costat no hi ha ningú. A cada elecció som més, mai no som menys.

Com creu que pot acabar, la situació dels presos?

No soc jurista, però crec que el relat de l'Estat cau cada dia, al judici. Ara bé, com que la normalitat no entra dins dels paràmetres de l'Estat espanyol, és probable que no els absolguin. Però també crec que és molt probable que no els caiguin penes gaire grans.

Els ajuden, els gestos i declaracions que periòdicament ens arriben des de Bèlgica?

No dic res, que en traurà un titular i em fotrà a la picota (riallada). És una situació molt complicada, nosaltres també tenim gent allà a dalt.

Parlem de les eleccions que venen. Confia que en les municipals ERC repetirà resultats?

Les municipals són sempre una altra història. A vegades CiU o el PSC obtenien majories tremendes a eleccions catalanes o espanyoles i nosaltres guanyàvem alcaldies. No podem pressuposar que el resultat de diumenge passat es traslladarà a les municipals. Ara bé, crec que les municipals aniran molt bé, la prova és que a les comarques de Girona portem 178 llistes, més que mai. I són molt bones llistes, amb gent molt preparada, molt potent. Amb gent de diferents nacionalitats. I amb moltes dones en llocs preponderants, perquè intentem que sigui així. Potser és la primera vegada que la nostra manera de ser i de pensar es tradueix en les llistes.

Què significaria repetir bons resultats en les municipals?

Confirmaria que la gent confia en nosaltres. Que hi confia més que abans. I significaria tenir moltes alcaldies que ens permetrien transformar el nostre país des dels pobles i ciutats. Que és el que hem fet ja en alguns pobles, que no tenen res a veure amb el que eren fa 10-12 anys.

I seria el moment de reclamar l'avançament de les eleccions catalanes, ja que seria la demostració que a Catalunya hi ha una nova majoria?

(Bufa) Ens estem acostumant a fer eleccions al Parlament cada dos anys, i no sé si això és bo, el govern necessita certa tranquil·litat per poder marcar horitzons.

Governa el govern?

Jo hi estic, i al nostre àmbit fem molta feina. Una altra cosa és que no és com el govern anterior, que tenia com a objectiu fer el referèndum i això ho tapava tot. Crec que sí, que al govern fem feina.

Res d'avançar eleccions, així?

Si el motiu d'avançar les eleccions és que ERC ha tret uns bons resultats, no és cap motiu.