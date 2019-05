El gironí mn. Joan Planellas serà el nou arquebisbe de la diòcesi de Tarragona

Mossèn Joan Planellas assumirà l'arquebisbat de Tarragona en substitució de Jaume Pujol i ocuparà d'aquesta manera un dels càrrecs de més pes dins de l'Església catalana. Planellas es converteix d'aquesta manera en el gironí que assumeix una major responsabilitat en l'Església catalana després de Narcís Jubany, que va exercir d'arquebisbe de Barcelona entre 1971 i 1990 i va ser cardenal entre 1973 i 1993. En un altre nivell, sense càrrec dins de l'Església, hi ha l'abat de Montserrat, el gironí Josep Maria Soler.

A les 12 del migdia en punt, tal com marca l'església, mn. Joan Planellas compareixia a Casa Carles, la seu del bisbat de Girona, acompanyat pel bisbe de Girona, Francesc i el vicari general, mn. Lluís Suñer. «No m'ho esperava». Aquestes van ser les seves primeres paraules d'un mossèn Planellas emocionat i molt conscient del relleu que pren a l'arquebisbat de Tarragona. Durant la seva primera aparició pública, el nou arquebisbe no va defugir de parlar dels casos d'abusos sexuals que s'han donat precisament a la que serà la seva nova diòcesi.

En aquest sentit, va assegurar que els abusos s'han d'afrontar des de tres eixos: la justícia eclesial i civil, la misericòrdia i la transparència. Mossèn Planellas va aplaudir la línia seguida des del bisbat de Girona creant una comissió per investigar els abusos i enviant el tema a la Fiscalia i, de fet, va dir que inicialment ell també té intenció de fer-ho un cop aterri a Tarragona a partir del mes de juny. També va dir que s'han d'afrontar des de la misericòrdia tant dels que han estat víctimes com dels que els han comès i va fer una autocrítica dient que segurament a l'església li havia faltat capacitat de reacció. Finalment, va manifestar que cal actuar amb transparència i va dir que des del bisbat de Girona s'havia actuat molt correctament.

Mossèn Joan Planellas asumirà el seu nou ministeri el 8 de juny, la vigília de la segona Pasqua, i posteriorment, el 29 de juny anirà al Vaticà per assistir a la missa per la festivitat de Sant Pere i Sant Pau i allà rebrà la insígnia com a bisbe. Planellas va explicar que pràcticment no ha tingut temps per pair-ho tot i que va ser coneixedor del seu nou càrrec tot just fa unes setmanes.

El secret pontifici

Es va decidir mantenir el «secret pontifici» fins ahir quan, de manera simultània, es va donar a conèixer la notícia des dels bisbats de Girona i Tarragona. Mossèn Planellas va comparèixer acompanyat per un més que satisfet bisbe de Girona, Francesc Pardo, que va dir que per ell i per tota l'església gironina era una gran satisfacció contemplar com un membre de la diòcesi assumeix aquesta responsabilitat.

La diòcesi de Tarragona engloba el Taragonès, l'Alt Camp, la Conca de Barberà i Baix Penedès i part del Baix Camp, el Priorat, les Garrigues i l'Urgell i està considerada com una de les majors pes dins de l'església. Mossèn Planellas subsituirà l'arquebisbe mn. Jaume Pujol, que va presentar la seva renúncia fa uns mesos per motius d'edat. Durant aquest temps, el Vaticà ha estat avaluant els diferents candidats, però aquesta sembla una aposta molt directa del papa Francesc, ja que les seves tesis són les que promou precisament mn. Joan Planellas, que l'Església ha de ser «pobre i pels pobres».

Des de Tarragona, l'arquebisbe de l'Arxidiòcesi emèrit, Jaume Pujol, va assegurarque és «bo» que el Sant Pare hagi nomenat Planellas al cap de tres mesos d'ençà que va presentar la seva renúncia en complir els 75 anys. De fet, va qualificar Planellas com un dels grans teòlegs del país i va assegurar que ha estat escollit perquè «és de Catalunya i fill de Girona, de Verges», en resposta als diversos noms que hi havia a les travesses, entre els quals el bisbe aragonès de Barbastre-Montsó. «Envien al número u, a una persona molt preparada», va afegir. L'arquebisbe emèrit va afirmar que marxa «tranquil i sense cap rancúnia al cor». Pujol no va esmentar directament els casos d'abusos fets públics al febrer, però tot i que diverses vegades ha dit que demanava «perdó» pels errors comesos. Pel que fa al futur de Pujol, va explicar que té previst retornar a un centre de l'Opus Dei, congregació a la qual pertany. Tot i encara no ha decidit on, és molt probable que s'instal·li a Barcelona. Pujol oficiarà el proper 1 de junt l'última missa a la Catedral i serà administrador apostòlic fins que s'oficialitzi el relleu el 8 de juny.