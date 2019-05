Un perfil proper al Papa

El nomenament de Mn. Joan Planellas com a nou arquebisbe de Tarragona va generar reaccions satisfactòries entre els qui el coneixen per la seva activitat pastoral. En alguns àmbits s'interpreta també com un nou pas en l'obertura de l'església que pretén el papa Francesc, ja que es tracta d'un perfil molt proper a les actuals tesis vaticanes. La seva vàlua com a rector tants anys en parròquies petites és també un factor destacat per exercir ara aquesta nova responsabilitat i comprendre i conèixer quines són les necessitats de l'Església catalana des del càrrec religiós més dominant i influent.

Mossèn Miquel Calsina, rector de diverses parròquies de l'Arxiprestat del Montgrí-la Bisbal, igual que Planellas, considera que el nou arquebisbe és una molt bona elecció perquè coneix perfectament l'Església catalana, ja que tant ha estat reponsable de diverses parròquies com degà de la Facultat de Teologia. Calsina considera el nomenament «una gran notícia» per a la diòcesi, i assenyala que Planellas té un perfil molt proper al del papa Francesc. També el defineix com una persona «molt propera» i com un destacat teòleg de l'Església catalana.

Per la seva banda, el capellà gironí de Calella, Cinto Busquet, va afirmar que el nomenament de Planellas és molt positiu perquè representa el que vol ser avui en dia l'església i va destacar la seva feina com a estudiós. Per a Busquet, és un honor com a gironí que s'hagi escollit Planellas i va mostrar-se convençut que respondrà a les expectatives.

Mossèn Miquel Àngel Ferrés, rector de la parròquia de Sant Pere de Figueres i company de seminari de Planellas, considera que el seu nomenament serà satisfactori perquè hi havia la possibilitat de nomenar algú que no fos comprensible «amb la nostra realitat de país i això ara amb en Joan queda assegurat». Per Ferrés, Planellas té un perfil «idoni» perquè és un «teòleg amb sentit pastoral» perquè a més ha estat en parròquies petites i sap perfectament quina és la realitat de l'Església catalana.

L'alcalde de Colomers, Josep López, es va felicitar per aquest nomenament i va destacar que mossèn Planellas ha demostrat tenir una «gran vàlua», no només en la seva dedicació als feligresos sinó també amb el seu compromís amb altres activitats del poble i li va desitjar els millors «èxits» en el seu nou càrrec episcopal.