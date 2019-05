Platja d'Aro torna a viure el «Carnaval dels carnavals»

El carnaval a Castell-Platja d'Aro s'allarga fins a principis de maig, quan el municipi torna a donar l'oportunitat de veure les millors colles de Carnaval de l'última edició, tant de la població com de les comarques de Girona. Es tracta de la festa batejada com el «Carnaval dels carnavals», que va començar ahir a la tarda a les 5 amb una rua de carrosses i comparses per les avingudes del Cavall Bernat i de s'Agaró, en la qual van participar 22 agrupacions de nou municipis, que van sumar més de 1.200 persones figurants. Més tard, cap a dos quarts de vuit del vespre, es va celebrar un ball a càrrec de l'Orquestra Girasol –a la plaça dels Estanys–, en la mitja part del qual es van entregar els premis.

Més enllà de les colles locals, l'organització va convidar la resta de participants perquè en la darrera edició del Carnaval, arreu de Girona, van aconseguir altes classificacions en diferents concursos. Amb aquesta iniciativa, la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro vol oferir una segona rua carnavalesca cada any.