SOS Menjadors tem que el procés participatiu sigui «una cortina de fum»

Gairebé 5 mesos després d'aturar la redacció d'un nou decret per regular el servei de menjador escolar, el Departament d'Educació obrirà la setmana vinent el procés participatiu que va anunciar al desembre, amb l'objectiu de «definir com ha de ser l'espai del migdia als centres educatius». A l'espera de participar-hi, la coordinadora SOS Menjadors escolars públics, que defensa el dret de les famílies a gestionar-los, tem que només sigui «una cortina de fum».

El seu portaveu, Jordi Estalrich, és qui expressa aquesta preocupació i explica que han aprofitat l'espera per consultar a diversos serveis jurídics si, tal com argumenta l'administració, la Llei de contractació pública impedeix que els consells comarcals –amb competències traspassades en aquest àmbit– continuïn signant convenis amb les associacions de mares i pares d'alumnes que volen assumir el servei.

La Federació d'associacions de pares i mares d'alumnes de Catalunya (Fapac) va ser la primera en negar la incompatibilitat i en afirmar que la llei permet mantenir el menjador al càrrec de les famílies allà on elles ho desitgin. Estalrich explica que «qüestionàvem la visió de consells comarcals com el del Baix Empordà –que va presentar com el cas paradigmàtic–, que donen per anul·lat els convenis amb les AMPAs, i vam decidir consultar juristes del sindicat Ustec·STEs i de l'ONG Justícia Alimentària per veure si coincidien amb els de la Fapac»; i així ha estat. A partir d'aquests dictàmens, el portaveu de SOS Menjadors defensa que «l'administració té una versió jurídica de les coses i nosaltres, una altra».

El representant de la coordinadora recorda que estan d'acord en què «el decret de menjadors està desfassat», però defensa que «una tercera part dels gestionats per AMPAs ho haurien de continuar fent mentre duri el procés de diàleg». Perquè, tot i que consells comarcals com els del Gironès i el Pla de l'Estany han arribat a acords per allargar els convenis amb les associacions de famílies, d'altres com el Baix Empordà van optar per adjudicar-lo a empreses. Aquesta darrera opció, seguida també en altres llocs de Catalunya, contradiu les recomanacions del director general d'Atenció a la família i comunitat educativa, Ramon Simon, qui diverses vegades ha demanat flexibilitat als ens comarcals fins que el sistema es resolgui definitivament.

En base a les consultes legals fetes per SOS Menjadors, ara treballen amb juristes per redactar un conveni base que faciliti aquest impàs tant a les administracions com a les AMPAs. «Els problemes –diu el seu portaveu– estaran en aquells consells on els secretaris facin lectures restrictives de la norma».

En relació a la via participativa que s'obre ara –el calendari de sessions presencials va del 7 de maig al 20 de juny–, tant a través d'una plataforma virtual com amb trobades presencials, Jordi Estalrich assegura que «si només es ven fum, recuperarem la mobilització i l'opció de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)», que SOS Menjadors va aparcar «davant el compromís del conseller Josep Bargalló d'impulsar un marc normatiu que vagi més enllà del decret». Educació ha informat que els resultats de les primeres aportacions al debat es donaran a conèixer al juliol i les conclusions finals, a la tardor. El debat discutirà la importància educativa del temps del migdia, la qualitat alimentària i del servei que s'hi ofereix.