«Jo ja m'ho pensava, que no es quedaria només com a mossèn»

Una quarantena de persones van assistir ahir a la missa que es va celebrar, com cada diumenge, a l'església parroquial de Sant Miquel de Jafre, oficiada pel recentment nomenat arquebisbe metropolità de Tarragona, Joan Planellas. El religiós preveu poder seguir fent missa a les parròquies empordaneses fins la setmana abans del nomenament, que tindrà lloc el 8 de juny. Tot i això, els propers dies haurà de fer molts preparatius i intentar combinar les dues coses.

Els veïns de Jafre, al costat d'altres que s'havien desplaçat des de localitats properes, l'esperaven amb gran expectació i el van rebre amb un fort aplaudiment quan va entrar a l'església. La cerimònia va iniciar-se amb un recordatori de mossèn Planellas, explicant que el dia estava marcat per la celebració de la Festa de la gent gran de Jafre i també per la notícia del relleu que prendria com a arquebisbe de Tarragona. «Jo ja m'ho pensava que no es quedaria només com a mossèn, sempre ho ha fet molt bé» reconeixia Sebastià Alabau, un veí molt implicat en la vida religiosa del poble. Altres veïns també coincidien en qualificar d'excel·lent el servei ofert pel religiós durant gairebé 20 anys, en els quals també ha exercit com a rector de Garrigoles, Colomers, Foixà, Rupià i la Sala.

Tot i que la notícia es va fer pública aquest dissabte, el mossèn va explicar que la proposta li havia arribat per Setmana Santa i que va decidir acceptar-la, «assumint la responsabilitat que se m'ha encomanat». Entre els diversos projectes en els quals vol treballar en aquesta nova etapa dins de la diòcesi de Tarragona s'hi troba el de «potenciar la cohesió i unitat pastoral de l'Església, organitzant activitats que uneixin les diverses esglésies amb seu a Catalunya», «oferir la meva proximitat a tots aquells, homes i dones de bona voluntat, que anhelen un món divers i millor, i especialment als qui pertanyen al món de la Universitat, de la cultura i dels mitjans de comunicació» i també el de «fer present l'evangeli de Jesús amb una actitud propositiva, ni imposant ni posposant». També va destacar que intentarà buscar un diàleg amb la societat i amb les altres creences: «Podem trobar molts lligams i molts punts d'encontre amb persones que no professin la religió cristiana», va dir.

En acabar la missa, mossèn Planellas va expressar la seva emoció i il·lusió pel nou trajecte que li espera, però també va voler deixar constància de l'enyorança que sentirà per les parròquies empordaneses, on ha estat servint durant 37 anys. Un sentiment compartit per molts veïns que, tot i això, li desitgen el millor.