Girona viu un repunt de la criminalitat amb quatre morts en quatre mesos

Gent passejant per la rambla de Figueres, on es va produir el crim dilluns passat. foto: ACN

Aquesta primavera està essent dura i sobretot el mes d'abril pel que fa als delictes de sang. Durant el mes passat hi va haver tres crims a la província de Girona i dos d'aquests es van produir amb poques hores de diferència. Es tracta dels casos de Sils i Figueres. Els dos crims s'han resolt i els dos homicides ja han ingressat a la presó de forma provisional.

En només quatre mesos de 2019, a la demarcació ja s'han registrat un total de quatre crims amb el resultat de quatre víctimes mortals. Una xifra que mostra aquest creixement de la criminalitat a les comarques de Girona. Durant tot l'any 2018 va haver-hi set crims, amb set víctimes mortals. En canvi, aquests quatre mesos de 2019 ja s'ha assolit el mateix nombre de casos que l'any 2017, quan se'n van registrar quatre en total. Un d'aquests, però, va ser el doble crim de Susqueda, de manera que va haver-hi quatre homicidis amb el resultat de cinc morts.



Parricidi a Banyoles

El primer crim d'aquest any es remunta a Banyoles. En aquest cas es va produir un parricidi que va trasbalsar una comarca que sol ser de les que registren menys fets delictius. El 9 de gener, una jove de 17 anys va degollar la seva mare, Carme Pèlach, a casa seva. Després va fugir i finalment la policia, després d'indagar, la va detenir a Platja d'Aro, on la família tenia una segona residència. La jove va confessar el crim el dia de la reconstrucció. Després de passar davant la Fiscalia de Menors, la jove va acabar internada en règim tancat en un centre de menors.

Després d'aquest crim hi havia hagut una treva de delictes de sang però el mes d'abril ha estat molt convuls. Tres crims i amb molts pocs dies de diferència.



Crim masclista a Olot

El pitjor mes d'aquest any pel que fa a delictes de sang ha estat l'abril, ja que s'hi van produir tres dels quatre crims. Hi ha un assassinat que va consternar la Garrotxa i la província: el crim masclista d'Olot. Irene López, una veïna de la ciutat de 44 anys, va morir el 20 d'abril a mans de la parella. L'assassí va ser un policia nacional, César Vegas, que després de disparar-li diversos trets es va intentar suïcidar emprant la seva arma reglamentària, però no va morir i va quedar ingressat al Trueta. El jutge el va enviar a presó.

El d'Olot va ser el 20 d'abril i al cap de vuit dies, el dia 28, va tenir lloc el de Sils. Es tracta d'un homicidi que va tenir lloc al bar de l'estació del municipi. En aquest cas, un dels cambrers -que es va entregar als Mossos l'endemà dels fets- va perpetrar una punyalada al cor d'un indigent que va entrar al local després d'haver-se discutit per un tema dels seus gossos armat amb una ampolla trencada. Després dels fets, la víctima va sortir del bar i va caure desplomat a terra i l'autòpsia va confirmar que havia mort per la ganivetada.

Dijous, el jove de 25 anys acusat del crim va passar a disposició judicial i el jutge de Santa Coloma va decretar presó provisional sense fiança. El seu advocat, Carles Monguilod, va assegurar que presentaran un recurs contra la decisió perquè el seu client va actuar en legítima defensa.

Al cap d'unes hores d'aquest crim, el dilluns 29 al vespre, va tenir lloc un assassinat. En aquest cas, es va produir a Figueres. Un home va apunyalar-ne un altre que estava assegut en un banc de la Rambla. La víctima va morir poca estona després dels fets, ja que l'autor del crim el va degollar. La Guàrdia Urbana, per la seva banda, va arrestar un veí de Figueres al mateix escenari del crim pels fets. Es tracta d'un home que el 2006 va matar d'una ganivetada la propietària del pis on vivia de lloguer a Figueres.

Aquest cop va cometre el crim, segons va dir a la policia, perquè es volia venjar, ja que no li donaven un pis de protecció oficial. L'home va dormir dos dies al ras al carrer i va comprar un ganivet. El dia del crim va decidir que mataria un català. Després de prestar declaració aquest dijous, el jutge de Figueres va enviar Mohamed R. a la presó de Brians I, ja que no patia cap trastorn mental.