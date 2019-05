Sis de cada deu autobusos turístics que arriben a Girona paren a Fontajau

Un 60% dels busos turístics que han parat a la ciutat de Girona durant el mes d'abril han fet baixar els visitants a Fontajau, mentre que només un 9,9% ho ha fet a l'estació d'autobusos. De mitjana, s'hi queden tres hores i quart aturats, mentre els turistes visiten la ciutat. La durada de les visites s'ha allargat des del mes de març, quan es van eliminar les places d'aparcaments per a busos turístics a la zona de La Copa, obligant-los a escollir entre desencotxar a Fontajau o a l'estació d'autobusos. La regidora de Turisme de Girona, Glòria Plana, ha valorat positivament la supressió d'aquestes places i ha afirmat que s'ha «minimitzat la gent que entra per la mateixa porta al Barri Vell». Plana ha assegurat que això ha provocat que els turistes arribin a «comerços i restaurants» d'altres sectors de la ciutat.

Des del dia 1 de març, els autobusos turístics ja no poden aparcar a la zona de La Copa i han de fer baixar els visitants o bé a l'aparcament de Fontajau o bé a l'estació d'autobusos. Dos mesos després de l'aplicació d'aquesta mesura, la majoria ha optat per anar fins a Fontajau.

De fet, sis de cada deu autobusos que han passat per la ciutat de Girona durant el mes d'abril han deixat als viatgers a l'aparcament de Fontajau, mentre que només un de cada deu ho ha fet a l'estació d'autobusos. La regidora de Turisme de Girona, Glòria Plana, ha afirmat que la prioritat del govern és que «vagin a l'estació de busos per desencotxar els turistes i després aparquin a Fontajau».

Malgrat tot, sembla que aquesta prioritat no és compartida amb els transportistes. De fet, el mes de març, quan va entrar en vigor la supressió de l'aparcament de La Copa, un 13% dels autocars va anar a l'estació de busos i a l'abril tan sols ho van fer un 9,9%. Per contra, el nombre de vehicles que para a Fontajau ha passat del 46,84% el mes de març al 63,09% a l'abril. La resta, un 27%, ho va fer en altres punts de la ciutat.

El consistori busca que «s'hi estiguin més estona per poder gaudir del comerç, la restauració i el patrimoni». Tot i així, Plana ha remarcat que si els busos s'aturen a l'estació de la ciutat -situada al costat del parc Central- mentre els visitants caminen cap al Barri Vell, «poden gaudir més de la ciutat».



Una mesura controvertida

La supressió de les places d'aparcament de busos turístics a La Copa no va ser ben vista per l'Associació de Transportistes (Asetrans), que va criticar que no s'hagués comptat amb el seu criteri a l'hora de decidir-ho. Plana ha destacat que actualment el govern local i l'associació estan treballant conjuntament per buscar alternatives. La regidora ha afirmat que la mesura «potser no és tan còmode pels autobusos» i per això estan treballant en alternatives.