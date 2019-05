Sopar maridat amb rom a la Fortalesa de Sant Julià

Una cinquantena de persones, entre les quals hi havia destacats sommeliers, coctelers i directors i propietaris d'hotels i restaurants de les comarques gironines, van assistir la setmana passada al Dor Museum Restaurant de la Fortalesa de Sant Julià de Ramis, que té Jordi Cruz com a xef executiu, a un sopar maridat amb còctels de rom.

La iniciativa la impulsaven Ron Don Papa i Vins i Licors Grau, distribuïdora a les comarques gironines d'aquell rom originari de l'illa de Negros, a Filipines.



Plats i còctels

A l'àpat s'hi van servir plats com ukoy de gambetes amb salsa agra, ginataang de tonyina vermella del Mediterrani, garrí rostit o bibingka amb textures de coco, i còctels com Red Foot Bobo, Spirits of Kanlaon o Coffee Don.