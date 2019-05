Una veïna de Girona mor en caure-li a sobre una branca d'un arbre en una finca del Berguedà

Arxiu particular

La finca de la Farga de Sant Vicenç del Rus, on va tenir lloc l'accident ahir al migdia

Arxiu particular

Una veïna de Girona de 58 anys, Filomena R.R., va morir ahir diumenge com a conseqüència de les ferides que li va provocar la branca d'un arbre que li va caure a sobre a la finca de la Farga de Sant Vicenç del Rus, al terme de Castellar de n'Hug (Berguedà).

L'accident es va produir poc després de les 12 del migdia, i tan bon punt es va rebre l'avís, es van desplaçar fins al lloc dels fets dues dotacions dels Bombers, i també una ambulància i l'helicòpter del SEM, que van assistir la dona allà mateix però que no van poder fer res per salvar-li la vida. La dona va morir poc després sense que calgués ni tan sols traslladar-la a l'hospital. Tampoc va caldre fer tasques de rescat perquè la dona no havia quedat atrapada.

La víctima és veïna de Girona, però segons va explicar l'alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà, al diari Regió 7, es trobava al Berguedà per visitar els seus parents que ja fa uns anys estan instal·lats al municipi i que viuen a la finca de la Farga, una casa particular situada a poca distància de l'església romànica de Sant Vicenç del Rus.

Segons apunten tots els indicis, la dona es trobava al pati de la finca quan es va desprendre la branca d'un arbre i la va ferir mortalment. Si bé no es van confirmar les causes del despreniment, fonts veïnals han assegurat que feia molt vent a la zona. Juncà, que es va desplaçar a la casa de la Farga un cop va conèixer la notícia, va lamentar l'accident.



Una zona apartada

Sant Vicenç del Rus es troba a mig camí de la carretera que porta de la Pobla de Lillet a Castellar de n'Hug. Es tracta d'una zona apartada del terme municipal i que es caracteritza per estar aïllada i envoltada de boscos i prats.