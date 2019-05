El vent acomiada abans d'hora els concerts de l'Embarraca't

Les dues primeres cançons del concert de Bebe, dissabte a la nit, van ser les darreres a sonar enguany a l'escenari de l'Embarraca't de Figueres. Tot just començar la seva actuació, la primera de les tres previstes per a la darrera nit de barraques, es va haver de suspendre pel fort vent, igual que les de Banda Neón i Jules. Tot i això, les barraques van restar obertes fins a les 5 de la matinada.

El fort vent també va causar problemes ahir en l'últim dia de les Fires i Festes de la Santa Creu. La previsió de prealerta per ratxes de fins a 108 quilòmetres per hora va fer que el parc d'atraccions restés tancat. Tal com va informar ahir l'Ajuntament, les atraccions estaran avui de nou obertes al públic. A més, les activitats previstes a la Caseta de la Casa Cultural d'Andalusia de l'Alt Empordà es van traslladar al Centre Cultural Molí de l'Escala. A última hora de la tarda, es va decidir poposar fins avui l'espectacle piromusical Llegendes del rock, que se celebra al parc de les Aigües.

Diada castellera

El temporal no va evitar, en canvi, la celebració de la tradicional diada castellera, en la qual van participar la Colla Castellera de Figueres i les colles convidades, els Capgrossos de Mataró i els Castellers d'Esplugues. La jornada es va desenvolupar sense problemes i es van poder aixecar castells de 7 i 8 pisos. Els més destacats van ser un 4 de 8, un 3 de 8 i un 2 de 7 dels Capgrossos, un 3 de 7 i un 4 de 7 dels Castellers d'Esplugues, i finalment un 4 de 7 amb agulla i un 5 de 7 que la colla figuerenca va descarregar després de desmuntar un primer intent. El temps ja havia fet la guitza als castells el divendres, quan la pluja va fer suspendre la baixada del pilar caminant de la Colla Castellera des de l'església de Sant Pere fins a l'ajuntament. Els merlots van sorprendre aixecant al final un pilar de 4 a l'interior de l'església de Sant Pere.