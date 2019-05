Accident laboral amb un ferit en una empresa tèxtil de Sant Jaume de Llierca.

Els Bombers han hagut d'alliberar el ferit que havia quedat atrapat de la mà en una màquina i el SEM l'ha evacuat en helicòpter al Trueta.

El sinistre s'ha desenvolupat pels volts de les sis del matí en una empresa tèxtil del polígon Pla del Politger de Sant Jaume.

Per causes que es desconeixen un dels treballadors que manipulava una màquina ha vist com se li quedava la mà enganxada i no en podia sortir.

Per aquest motiu, ràpidament s'han activat els serveis d'emergències. El SEM hi ha enviat dues ambulàncies i l'helicòpter, els Bombers cinc dotacions i els Mossos diverses patrulles.

Els bombers s'han encarregat d'alliberar l'home i pels volts de dos quarts de vuit del matí, ja ha pogut ser traslladat pel SEM en el seu helicòpter i se l'ha evacuat fins a l'hospital Josep Trueta.