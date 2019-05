La CUP denuncia la persistència d'opacitat, clientelisme i pactes de despatx a la Diputació

La CUP va fer ahir un balanç agredolç del seu primer mandat a la Diputació gironina sota la representació del diputat provincial Lluc Salellas. La formació considera que, tot i la valoració «molt positiva» de la feina feta pels cupaires durant els 4 anys de mandat, «segueixen havent-hi instal·lades certes dinàmiques que no hem aconseguit canviar: l'opacitat dins la institució, el clientelisme i pactes de despatx». El partit va assenyalar que pràctiques com la discrecionalitat de diverses partides del pressupost que decideix el president de l'ens obeeixen més a «interessos partidistes i personals» que no al bé comú dels ciutadans.

És la primera vegada que la formació ha obtingut representació dins del ple de la institució amb un diputat, en un mandat en què el partit, segons Salellas, ha dirigit l'oposició i ha propiciat la transparència d'un òrgan «tradicionalment opac». Segons va exposar el polític, durant aquest mandat els plens s'han obert al debat i a la crítica gràcies al fet que la seva formació ha protagonitzat 8 de cada 10 intervencions de la oposició durant els plens, i ha presentat gairebé 40 mocions al llarg dels 4 anys. Algunes de les més destacades que ha presentat han estat la sol·licitud de l'elaboració d'un cens de cementiris i serveis funeraris a la demarcació i la moció d'implicació de la Diputació davant la situació d'emergència social dels joves emigrants. Salellas va destacar que «vam entrar amb ganes de fer feina, i els fets demostren que estem complint».

D'altra banda, Salellas va fer esment de les diverses actuacions en matèria de memòria històrica que ha dut a terme, i va posar d'exemple la moció presentada el 2016, en la qual s'exigia la retirada dels títols honorífics de la Diputació de Girona atorgats a Francisco Franco i a altres sis alts càrrecs del règim. De fet, la formació té previst durant el ple d'avui preguntar sobre l'estat en què es troba aquest procés. Per últim, el partit va considerar en un comunicat que cal un replantejament de l'ens que configuri un nou model supramunicipal.