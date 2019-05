La Diputació de Girona vota de nou a favor del model territorial de vegueries

La Diputació de Girona ha votat de nou a favor d'implementar el model territorial de vegueries a Catalunya amb els vots a favors del PDeCAT, ERC, CUP i IdS i l'abstenció del PSC. La moció, impulsada per la CUP, és la mateixa que l'aprovada al començament de la legislatura el 2015 i amb els mateixos vots.

El PSC ha defensat estar a favor del nou model però que no comparteixen que el Parlament "tiri pel dret" si no hi ha acord amb l'Estat tal com recull el text. D'altra banda, el president de l'ens, Miquel Noguer, responent a una pregunta de la CUP, ha explicat que no s'han recuperat les medalles d'or que històricament s'havien atorgat a alts càrrecs franquistes i que ho havien reclamat als descendents a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Es va reclamar el 2016 arran de la moció que revocava les distincions a Franco i a dirigents del règim.

Tal com ja deia al text de la moció del 2015, que la CUP va portar a l'inici de legislatura el 2015, s'insta el Parlament i l'estat espanyol a fer les modificacions legislatives necessàries per implementar el nou model territorial de vegueries a Catalunya. També es diu que, en cas que no hi hagi acord amb l'Estat, el Parlament executi la llei "en el marc del procés de transició nacional en el que s'està immers".

El PDeCAT, ERC, Independents de la Selva (IdS) i la CUP com a impulsors han renovat el compromís de fa quatre anys i han votat de nou a favor de la iniciativa. Per la seva banda, el PSC també ha mantingut el sentit del vot i s'ha abstingut. El president de la formació, Juli Fernández, ha explicat que veuen bé el nou model territorial però que no volen que es faci "de qualsevol manera" i que es "tiri pel dret" en cas que no hi hagués acord amb l'Estat.

Per la seva banda, el diputat de la CUP, Lluc Salellas, ha lamentat que els partits representats al Parlament hagin fet "poca feina" amb aquest tema i ha subratllat la idoneïtat de tornar a portar la moció al ple de la Diputació quatre anys més tard per "reafirmar" el compromís de l'ens amb aquesta qüestió.



Les medalles d'or a dirigents franquistes no s'han recuperat

Durant la sessió plenària, la CUP ha preguntat per la reclamació de les medalles d'or a dirigents franquistes que es va acordar per unanimitat en una moció del 2016. El president de l'ens, Miquel Noguer, ha respost que a finals d'aquell any es va publicar la reclamació als descendents al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i el Butlleí Oficial de la Província de Girona (BOP) sense que hi hagi hagut resultats. Ha explicat que aquest va ser el procediment establert donat que es desconeixen les adreces dels descendents. Tot i això, ha expressat el compromís de l'ens de seguir treballant-hi per donar compliment a la moció que es va aprovar per unanimitat el 2016.

Al text, s'ordenava la retirada dels títols honorífics de la Diputació de Girona atorgats a Francisco Franco i a altres sis alts càrrecs del règim franquista. També incloïa reclamar les sis medalles d'or atorgades a dirigents del règim com el que va ser president del govern espanyol Luis Carrero Blanco i el governador civil Víctor Hellín Sol, entre d'altres.



Modificació dels llocs de treball de Xaloc

També s'ha aprovat amb l'abstenció d'ERC i la CUP la modificació de la relació de llocs de treball de XALOC i de l'organigrama arran de la reestructuració organitzativa perquè l'actual havia quedat obsoleta.

Aquest procés, que s'ha negociat amb els representants sindicals, també comportarà l'"homogeneïtzació" de condicions laborals. Es preveia destinar en una primera fase de modernització una dotació de 325.000 euros, incloent els costos de la seguretat social, però finalment aquest any només se'n podrà executar una part del previst.

Als precs i preguntes, la CUP ha lamentat que es tanqui aquesta legislatura sense un projecte de renovació de la Casa de Cultura. "Recordo que era un dels projectes de l'equip de govern i que es va dir que acabaríem sabent com es reformaria i quan", ha dit el diputat Salellas, tot lamentat que encara no hi hagi sobre la taula una proposta aprovada i consensuada.

El pròxim ple de juny serà per a tràmits ordinaris. Noguer ha conclòs la sessió desitjant molta sort als candidats a les municipals del 26-M i afegint que en la trobada del mes vinent ja se sabrà qui ha pogut o no continuar a l'ens segons els resultats obtinguts.