L'acusació vol que l'Estat assumeixi responsabilitats per no retirar l'arma al policia que va matar la parella a Olot ACN

L'acusació particular demana que l'Estat assumeixi responsabilitats perquè no es va retirar la pistola a l'agent del Cos Nacional de Policia que va matar la parella a trets a Olot. A l'escrit que ha entrat al jutjat, l'advocat de la família de la víctima, Carles Monguilod, subratlla que alguns testimonis, entre els quals s'hi trobarien fins i tot altres agents del cos i comandaments, apunten que el policia tindria "problemes severs" amb l'alcohol i "possiblement" amb drogues (com ara cocaïna). "Malgrat això" –diu l'acusació- "en cap cas se li va retirar l'arma reglamentària" amb la qual va cometre el crim. Per això, l'advocat sol·licita al jutjat que el Ministeri de l'Interior sigui responsable civil subsidiari en el cas d'assassinat. És a dir, que també s'hagi de fer càrrec de les indemnitzacions que puguin derivar-se als familiars.

El crim va tenir lloc el dissabte 20 d'abril en un pis del carrer Verge de la Guia d'Olot, situat al barri de Sant Cristòfol les Fonts. L'agent de la policia estatal, destinat a la comissaria de Camprodon (Ripollès) feia aproximadament un any i mig que mantenia una relació amb la víctima. Segons alguns testimonis, la relació era conflictiva, amb humiliacions d'ell cap a ella i discussions.

El crim va tenir lloc en plena matinada. L'agent hauria disparat la víctima fins a set vegades amb la seva arma complementària mentre els dos s'estaven a la cuina. Després, es va intentar suïcidar d'un tret al cap. Qui va donar l'avís va ser la filla de la víctima quan, després d'aixecar-se, es va trobar el detingut ferit a l'habitació i va trobar el cos sense vida de la seva mare a la cuina.

El detingut va passar a disposició judicial des d'una habitació de l'hospital Josep Trueta, on estava ingressat. Es va acollir al seu dret a no declarar i el jutjat va ordenar el seu ingrés a presó per un delicte d'assassinat. La família de la víctima s'ha personat com a acusació particular en el cas de la mà de l'advocat Carles Monguilod.

El lletrat ha presentat un escrit al jutjat d'instrucció 1 d'Olot on sol·licita que el Ministeri de l'Interior sigui responsable civil subsidiari.; és a dir, que assumeixi responsabilitats a l'hora d'indemnitzar els familiars de la víctima en cas de condemna.

Acord del Tribunal Suprem

Monguilod fa referència a "un Acord del Ple no jurisdiccional del Tribunal Suprem del 12 de juliol del 2002" que conclou que l'Estat serà responsable civil subsidiari "si existeixen dades, degudament acreditades, que l'arma se li hauria d'haver retirat al funcionar per carència de les condicions adequades per a la seva possessió".

El lletrat argumenta que el presumpte assassinat d'Olot s'emmarca dins aquest supòsit perquè, al seu parer, la investigació apunta que l'investigat podria tenir "problemes severs" amb l'alcohol i "sembla que també amb altres tipus de drogues, com podria ser la cocaïna". Monguilod exposa que hi hauria testimonis, entre els quals "fins i tot companys de professió i probablement comandaments intermedis" del Cos Nacional de Policia que serien coneixedors de la situació.

"Malgrat això, en cap cas li va ser retirada l'arma reglamentària, i precisament per això, la va poder utilitzar amb l'objectiu homicida que va acabar amb la vida de la víctima", conclou.