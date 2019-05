La plantilla del SEM demana no ser «la discriminada» de la sanitat pública

Els treballadors del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van exigir ahir a la consellera de Salut, Alba Vergés, que se'ls apliqui l'increment retributiu aprovat pel sector públic sense necessitat de negociar el conveni, com es fa, diuen, amb la resta dels treballadors públics. El comitè d'empresa Intercentres del SEM -on estan representats CCOO, UGT i l'Agrupació de Metges i Infermeres de Catalunya (AMIC), constituïda per Metges de Catalunya i el Sindicat d'Infermeria- critica que la responsable de Salut vinculés divendres en una entrevista les dues qüestions i mantenen la vaga prevista per avui i demà a tot Catalunya perquè asseguren que no volen ser «els discriminats de la sanitat pública».

En un comunicat, els sindicats assenyalen que Vergés va afirmar que l'augment retributiu que s'aplica a tota la funció pública i als centres concertats, al SEM s'haurà de negociar via conveni. El comitè explica que la pujada salarial establerta al Decret 3/2019 «s'estava aplicant fins ara sense cap tipus de pacte, però que l'empresa vol aprofitar la negociació del nou Conveni per a degradar les condicions de treball a canvi d'un increment salarial al que ja tenen dret els professionals».

Preguntada per la vaga, Vergés va explicar que l'augment retributiu que demanen els treballadors haurà de ser pactat dins de les negociacions del nou conveni col·lectiu; una mesura que també assenyalen des del SEM, que apunten que, pel fet de tractar-se de personal laboral, l'augment no es pot aplicar automàticament, sinó que ha d'anar sempre vinculat a un acord amb la part social.

Els representants de la plantilla també neguen que s'estiguin mantenint reunions amb la direcció per arribar a un acord. Segons el comitè, «des del mateix dia en què es va convocar la vaga la direcció no s'ha posat en contacte en cap moment amb la representació social, més que en l'acte de conciliació davant del Departament de Treball».

«Aquest decret és directament aplicable al SEM, com ho ha estat fins ara», insiteix el comitè, que critica que l'empresa està utilitzant un dret dels treballadors «com a moneda de canvi» per modificar les condicions de treball. «La nova directiva vol implantar pitjors condicions, com ara tenir marge per enviar-nos fins a 60 km de distància, i que això s'accepti a canvi d'aquest increment salarial», expliquen els treballadors.

Pel que fa als serveis mínims, el 85% del personal del SEM haurà de treballar durant la vaga, ja que es tracta d'un servei «essencial per a la comunitat». Així ho indica l'ordre, dictada ahir pel conseller de Treball, Chakir el Homrani. Destaca la necessitat que estigui actiu el 85% del personal del Centre Coordinador Sanitari, que dona indicacions per atendre urgències, emergències i interhospitalàries al SEM.

Sobre la resta del personal, El Homrani indica que l'empresa, «un cop escoltat el Comitè de Vaga, ha de determinar el personal estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims», i que aquests ha de prestar preferentment personal que no faci vaga, si n'hi ha.

Donada la condició d'essencial d'aquest servei, «la seva interrupció afectaria drets i béns constitucionalment protegits com és el de la salut i el de la vida», assenyala El Homrani.

Des del SEM assenyalen que la repercussió de la vaga al carrer serà molt limitada. Dels 700 professionals contractats pel SEM, uns 300 treballen als serveis centrals de l'ens.

Pel que fa als professionals que realitzen activitat a les comarques gironines, segons fonts del SEM, la majoria estan contractats per l'adjudicatària del servei -l'empresa Transport Sanitari de Catalunya (TSC), en el cas de Girona- o bé vinculats a centres sanitaris, i no directament contractats pel SEM.