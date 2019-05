Salut i Justícia pretenen reduir el consum de tabac a les presons

Els Departaments de Salut i Justícia han dissenyat un pla de reduir el consum de tabac a les presons, ja que els reclusos tripliquen la taxa de fumadors de la població general. El pla, que arrencarà coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac el 31 de maig, s'adreça tant a interns com als professionals que treballen als centres penitenciaris. El pla preveu, entre d'altres mesures, campanyes de sensibilització, plans d'atenció personalitzats per als interns que vulguin deixar de fumar i canvis estructurals a les presons, com la implantació de cel·les per a no fumadors o la creació d'espais lliures de fum a zones comunes com els patis, on actualment es permet fumar sense limitacions.

Actualment fumen tres de cada quatre reclusos, perquè el tabac està molt arrelat a la cultura penitenciària: és moneda de canvi, pretext per a la conversa i una fórmula per a la resolució amistosa de conflictes. La taxa és lleugerament superior en el cas dels joves d'entre 18 i 21 anys. En canvi, només fumen una de cada dues dones preses. En qualsevol cas, es tracta d'una quantitat molt superior a la de les persones en llibertat, que només fumen en un de cada quatre casos.

En aquests moments, els equips de salut de les presons recullen informació sobre els interns més motivats per iniciar el tractament per deixar de fumar, que seran els primers d'acollir-se al pla antitabac a les presons de la Generalitat que, segons la consellera de Salut, «té una doble vessant: reduir el consum de tabac i protegir les persones no fumadores».

En el marc d'aquest Pla antitabac, els interns també podran escollir si dormen en una cel·la de fumadors o sense fum.

Els centres penitenciaris són la residència dels interns i, per tant, poden fumar en diversos espais comuns, com ara els patis i les cel·les. En canvi, des de 2005 i coincidint amb la Llei antitabac, el Departament de Justícia converteix els menjadors, les sales de dia, els espais d'activitats en comú, les escoles, els tallers laborals i les zones esportives en espais sense fum. L'objectiu és disminuir la repercussió del tabaquisme passiu, ja que causa tota una sèrie de patologies com ara malalties cardiovasculars, respiratòries i tumors en adults. L'única protecció eficaç són els espais lliures de fum, ja que ni la filtració, ni la ventilació s'han mostrat eficaces.

El programa antitabac als centres penitenciaris també compta amb la col·laboració dels equips de mestres i dels monitors de les diverses activitats educatives i de rehabilitació, que s'implicaran en les activitats de sensibilització.

A banda d'això, els monitors d'esports també promouen els hàbits de vida saludable amb els programes de tractament penitenciari vinculats a l'exercici físic. L'any 2018, 7.667 interns van participar en activitats esportives i 792 van prendre part en el programa d'educació per la salut.

En aquestes xerrades, on s'informa dels riscos i perills de fumar, també s'hi explicarà l'existència de les consultes de deshabituació tabàquica per als reclusos que vulguin deixar l'hàbit.

Aquestes consultes específiques de deshabituació programen un pla personalitzat per a cada persona. Per exemple, el professional sanitari pot programar-li visites gairebé diàries durant els primers dies després de deixar el tabac, mentre que una altra opció és proposar-li formar part de tallers grupals per abandonar l'hàbit.

Segons va exposar ahir la consellera de Justícia, també hi ha la possibilitat que algun intern pugui sortir del centre per fer aquest tractament, sempre sota la supervisió i el suport de la infermera d'enllaç.

També es promourà la deshabituació tabàquica entre els funcionaris, personal sanitari i d'educació dels centres. Es distribuirà una enquesta sobre aquest hàbit a tots els professionals i, a partir dels resultats obtinguts, s'oferirà als fumadors que ho desitgin l'ús de les consultes de deshabituació tabàquica dins del centre penitenciari o participar de la xarxa de suport del territori per abandonar el tabac.