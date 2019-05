El Trueta dona per "controlat" el brot que ha provocat la mort d'un nadó prematur

L'hospital Trueta de Girona dona per "controlat" el brot de Klebsiella que ha provocat, aquest diumenge, la mort d'un nadó prematur extrem que va néixer a les 24 setmanes de gestació pesant 600 grams. El director clínic de pediatria, Lluís Mayol, ha detallat que actualment hi ha ingressats tres infants, també prematurs, a la unitat de neonatologia que són portadors del bacteri però que no han emmalaltit.

El brot es va declarar al març després que arribessin a 12 casos detectats en nadons en el moment màxim. L'hospital va activar el protocol per intentar determinar l'origen del brot. Durant aquest temps, han fet 140 cultius (sobretot en llocs humits i tots han estat negatius) i neteges intensives, a banda de tenir els prematurs afectats en aïllament.

L'hospital fa una crida a la calma, assegura que es tracta d'un bacteri que se sol trobar en el tub digestiu i que no acostuma a donar complicacions excepte en pacients amb situacions clíniques complicades. A més, han desvinculat el cas del Trueta del de Vall d'Hebron perquè es tracta de soques diferents de Klebsiella.