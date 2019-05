Des del 2015 s'han detectat 94 casos i set han mort

El secretari de Salut Pública, Joan Guix, va explicar que el bacteri Klebsiella és «oportunista, viu habitualment dins l'organisme i davant d'una baixada d'immunitat o d'immunitat feble, pot provocar infeccions». Va voler donar un missatge de calma assenyalant que «aquestes infeccions són relativament freqüents en unitats on hi ha malalts immunodeprimits, com les unitats de prematurs o cures intensives», i va precisar que entre el 2015 i el 2018, a Catalunya s'han declarat vuit brots amb 94 afectats i set morts. Guix va afegir, a més, que s'estima que en prematurs amb un pes inferior als 1.500 grams es produeixen entre un 16 i un 17% d'infeccions.