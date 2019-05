El primer dia de la vaga de la plantilla del SEM, sense afectacions en el servei

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va xifrar en nou, de 706, els professionals que van secundar la vaga d'aquest dimarts convocada per reclamar que se'ls apliquin els increments retribuïts del sector públic. Segons les dades del SEM, tres dels treballadors en vaga són del comitè d'empresa, dos del Camp de Tarragona i un del Barcelonès. Així, el seguiment de la vaga, convocada també per avui, va ser de l'1,2 per cent. Fonts del SEM van explicar que el servei no es va veure afectat perquè els serveis mínims són alts, i en cas de detectar un servei incomplert s'hi destinaven els recursos per completar-lo.

Per la seva banda, el comitè d'empresa va denunciar que la direcció va comunicar poc abans de les 12 de la matinada de dilluns els serveis mínims, entre els quals van incloure professionals que havien manifestat la voluntat de secundar l'aturada i fins i tot membres del comitè de vaga.