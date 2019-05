Ecologistes reclamen frenar les granges de porcs

Les entitats ecologistes de Catalunya, entre elles cinc de les comarques de Girona, han protestat aquest dimecres al matí davant del Departament d'Agricultura per exigir una moratòria urbanística tant pel que fa a l'obertura de granges de porcs noves com per a l'ampliació de les actuals. Els activistes han entregat un manifest, en el qual detallen la situació i fan propostes de millora, titulat «Catalunya com a gran femer».

L'associació de defensa del patrimoni natural del Pla de l'Estany Limnos, l'Associació Naturalistes de Girona, la IAEDEN-Salvem l'Empordà i Salvem l'Empordà de purins han participat en la reivindicació, que ha inclòs manifestants vestits amb granotes blanques i caretes de porcs. En les pancartes es llegia el lema «Els porcs catalans no sabem on anar a cagar».



Les demandes

Aquestes organitzacions denuncien l'excés de nitrats als aqüífers (un informe del Síndic de Greuges va alertar de la contaminació, el 2016) motiu pel qual reclamen un pla de descontaminació; que l'administració informi negativament de qualsevol instal·lació nova o ampliació d'explotacions porcines en zones vulnerables; que s'elabori un projecte per reduir les dejeccions ramaderes, disminuint 20.000 tones de nitrogen; que es creï un cànon ramader que repercuteixi en els propietaris de les granges responsables de la contaminació del sòl i de l'aigua; que es comprovi el compliment de la llei dels equipaments que estan en funcionament, tancant els que treballin en condicions irregulars; i que s'exigeixi l'obligatorietat d'analitzar els sòls agrícoles cada any, a càrrec dels titulars de les explotacions i fet per empreses especialitzades en el control ambiental.