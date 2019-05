Un ferit greu en un accident laboral en una tèxtil de Sant Jaume de Llierca

Accident laboral amb un ferit greu en una empresa tèxtil de Sant Jaume de Llierca. Això és el que va succeir ahir a l'empresa Pagès Valentí, que té la seu al polígon industrial Pla de Politger. amb un ferit greu en. Això és el que va succeir ahir a l'empresa Pagès Valentí, que té la seu al polígon industrial Pla de Politger.

Un home va quedar atrapat per la zona del braç i la mà en una de les màquines. A causa d'aquest fet, els Bombers van haver d'alliberar el ferit i el SEM el va evacuat amb l'helicòpter medicalitzat en estat greu fins a l'hospital Trueta de Girona. Posterioment va ser traslladat a la clínica Asepeyo de Sant Cugat. El ferit té 54 anys i es tem per l'estat del seu braç, ja que va resultar ferit greu en l'accident laboral.



El sinistre va succeir pels volts de les sis del matí a l'empresa tèxtil del polígon Pla del Politger de Sant Jaume. Per causes que es desconeixen, un dels treballadors que manipulava una màquina va veure com se li quedava la mà enganxada i no en podia sortir.



Per aquest motiu, ràpidament es van activar els serveis d'emergències. El SEM hi va enviar tres ambulàncies i l'helicòpter, els Bombers cinc dotacions i els Mossos diverses patrulles.





Els Bombers es van encarregar d'alliberar l'home i pels volts de dos quarts de vuit del matí ja va poder ser traslladat, en estat greu, amb l'helicòpter del SEM fins a l' hospital Josep Trueta

Aquesta empresa tèxtil es ­dedica a la fabricació de tot tipus de ­filats, ja sigui per tèxtil o sector ­industrial.

Els Mossos d'Esquadra , per la seva banda, van instruir les diligències de l'accident ­laboral i van remetre la ­informació al Departament de Treball.

Aquest accident laboral s'ha produït després de conèixer-se fa pocs dies dades de CCOO sobre accidents laborals a Catalunya durant el 2018. Es van produir 242.083 accidents de treball, un 1,7% més que l'any anterior.