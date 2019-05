Un hivern sense grans afectacions per les nevades

La seu de la Generalitat a Girona va acollir ahir la reunió per fer balanç de com ha anat la temporada de nevades a la xarxa viària de les comarques gironines. A la reunió hi van assistir membres del grup logístic del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya, Neucat, que inclou representants dels diversos serveis d'emergències i institucions. A la reunió també hi va assitir el delegat del Govern, Pere Vila, i el director dels Serveis Territorials d'Interior, Albert Ballesta. Durant la reunió es va destacar que l'hivern passat no es van registrar afectacions importants a la xarxa viària pel comportament benèvol de la meteorologia. I també es va constatar que institucions i empreses havien fet moltes actuacions de prevenció per evitar possibles afectacions, segons va informar la Generalitat en una nota.