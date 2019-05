Una interna de la presó ataca un funcionari amb un bolígraf de camí a la cel·la

Una interna del centre penitenciari del Puig de les Basses de Figueres va amenaçar aquest diumenge al vespre amb un bolígraf mentre la traslladaven a la seva cel·la. El sindicat UGT va denunciar ahir els fets i va assegurar que «es va viure un dels pitjors episodis que es recorden des de l'obertura del centre» i afirma que la dona va «assaltar per l'esquena i retenir amb gran violència un company, mentre l'intimidava amb un bolígraf manipulat que li va posar directament al coll i l'amenaçava amb acabar amb la seva vida».

Des del Departament de Justícia, en canvi, s'assegura que els fets van succeir mentre dos empleats de la presó acompanyaven la interna, que té problemes psiquiàtrics i que estava complint una sanció en una cel·la del departament d'Ingressos i que, llavors, va ser quan la dona es va situar darrera d'un dels funcionaris i el va amençar amb un bolígraf i van acabar a terra. Afegeixen que en qüestió de segons, el segon empleat de la presó va poder reduir la dona. Cap de les tres persones va acabar lesionada. Tot i això, Justícia destaca que un treballador ha estat uns dies de baixa després dels fets per l'espant de l'episodi. El sindicat, en canvi, destaca que la dona va mossegar els funcionaris i que també van patir contusions.

Davant dels fets, la UGT denuncia que aquesta interna hagi complert la sanció al departament d'Ingressos, ja que segons la seva opinió «no té les condicions necessàries de seguretat, en lloc de fer-ho en dependències més preparades, com les dels departaments especials. És una autèntica imprudència». Justícia, però, destaca que s'ha complert la llei pel que fa al lloc on complia la sanció i que, si no fos així, el jutge penitenciari hauria obert una investigació sobre els fets.

El sindicat de presons també diu que «el departament de psiquiatria de Puig de les Basses segueix tancat» i denuncia la manca de personal que pateix el centre. Finalment, recorda que davant d'aquests fets treballaran perquè «aquestes situacions no quedin impunes i tinguin les repercussions punitives».