Condemnen a deu anys de presó un metge gironí per violar nens i abusar-ne a Suècia

Un jutjat d'Estocolm va condemnar ahir a deu anys de presó el metge gironí Cristian Carretero, de 30 anys, per diversos delictes sexuals, inclosa la violació, contra mig centenar de nens en diferents centres hospitalaris de Suècia. La sentència arriba vuit mesos després de la celebració del judici.

Carretero, a més, quan compleixi la pena serà expulsat de per vida del país nòrdic i haurà de pagar una indemnització total a les víctimes de 3,5 milions de corones sueques (327.000 euros). Aquest pediatra ha estat condemnat per quatre casos de violació greu, 46 d'abusos sexuals greus i per possessió de pornografia infantil.

«Els delictes van tenir lloc de forma sistemàtica i han afectat moltes víctimes, entre elles una cinquantena de nens de 2 a 12 anys», assenyala la sentència, que ressalta la gravetat dels fets a l'aprofitar-se de la seva condició de metge i de la relació de confiança, així com de l'edat dels afectats.

La decisió ressalta que el metge va examinar els genitals i l'anus dels nens sense que estigués justificat, practicant penetracions amb dits o instrumental, va fer enregistraments en alguns casos i va demanar als pares de nens que rebien atenció mèdica a través d'un servei d'internet que filmessin les parts íntimes dels seus fills. El tribunal va donar crèdit a les declaracions de diversos experts en el judici, que consideraven injustificades les exploracions, i als testimonis dels pares, que no van ser qüestionats «en la majoria dels casos» per l'acusat.

La defensa de Carretero, que va negar els càrrecs, va justificar els exàmens mèdics assegurant que són habituals al seu país d'origen i que va comptar amb el consentiment de nens i familiars.

El tribunal ja havia considerat en el tram final del judici que existien proves suficients que va cometre la majoria dels fets, de manera que s'esperava una pena de presó, una vegada que l'Institut de Medicina Forense va descartar que pateixi malaltia mental.

La Fiscalia reclamava la pena màxima, de 12 anys, mentre que la defensa en sol·licitava una de menor en considerar previsibles la pèrdua de la llicència i l'expulsió del país, arguments que el tribunal va acceptar parcialment.



Descobert a finals del 2017

El cas va esclatar el novembre de 2017, quan quatre pares que havien acudit amb els seus fills a un hospital d'Estocolm van contactar amb la direcció del centre. Aquest va obrir una investigació, va parlar amb altres clíniques on el metge havia treballat i després va avisar la policia sueca, que, després d'arrestar-lo, va trobar centenars de vídeos de pornografia infantil a l'ordinador i el telèfon mòbil del doctor.