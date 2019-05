L'acusació responsabilitza l'Estat per no retirar l'arma al policia que va matar la parella a Olot

L'acusació particular demana que l'Estat assumeixi responsabilitats perquè no es va retirar la pistola a l'agent del Cos Nacional de Policia Cesar Vegas, que va matar la parella a trets a Olot. A l'escrit que ha entrat al jutjat, l'advocat de la família de la víctima, Carles Monguilod, subratlla que alguns testimonis, entre els quals trobarien fins i tot altres agents del cos i comandaments, apunten que el policia tindria «problemes severs» amb l'alcohol i «possiblement» amb drogues (com ara cocaïna).

«Malgrat això –diu l'acusació- en cap cas se li va retirar l'arma reglamentària» amb la qual va cometre el crim. Per això, l'advocat sol·licita al jutjat que el Ministeri de l'Interior sigui responsable civil subsidiari en el cas d'assassinat. És a dir, que també s'hagi de fer càrrec de les indemnitzacions que puguin derivar-se als familiars.

El crim va tenir lloc el dissabte 20 d'abril en un pis del carrer Verge de la Guia d'Olot, situat al barri de Sant Cristòfol les Fonts. L'agent de la policia estatal, destinat a la comissaria de Camprodon (Ripollès), feia aproximadament un any i mig que mantenia una relació amb la víctima. Segons alguns testimonis, la relació era conflictiva, amb humiliacions d'ell cap a ella i discussions.

El crim va tenir lloc en plena matinada. L'agent hauria disparat contra la víctima fins a set vegades amb la seva arma complementària mentre tots dos eren a la cuina. Després, es va intentar suïcidar d'un tret al cap que el va afectar de la zona ocular. Qui va donar l'avís va ser la filla de la víctima quan, després d'aixecar-se, es va trobar el detingut ferit a l'habitació i va trobar el cos sense vida de la seva mare a la cuina.

El detingut va passar a disposició judicial des d'una habitació de l'hospital Josep Trueta, on estava ingressat. Es va acollir al seu dret a no declarar i el jutjat va ordenar el seu ingrés a presó per un delicte d'assassinat.

Poc després, la defensa de l'agent de la Policia Nacional va demanar que s'analitzessin mostres de sang i d'orina del sospitós per determinar un possible consum de tòxics la nit del crim. A més, el seu advocat és va oposar a la petició de presó provisional sense fiança per un delicte d'assassinat.

Vegas s'enfronta a l'acusació particular de la família de la víctima, Irene López, i també a l'acusació popular de l'Ajuntament d'Olot. Una acusació popular que va ser aprovada per unanimitat en un ple extraordinari celebrat per l'Ajuntament el dijous dia 25 d'abril.

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, va plantejar el compromís del consistori com una reacció als crims de violència de gènere. Va apuntar que la intenció és que la llei s'apliqui en tota la contundència.