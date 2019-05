Mor un nadó prematur al Trueta per una infecció d'un bacteri multiresistent

Un nadó prematur extrem ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona va morir diumenge al vespre per una infecció de Klebsiella pneumoniae, un bacteri multiresistent. L'infant, nascut a les 24 setmanes de gestació amb 600 grams de pes, estava ingressat a la Unitat de Neonatologia del Trueta i presentava una situació clínica «molt complicada», segons va detallar ahir el centre, on actualment hi ha tres infants més ingressats que són portadors del bacteri però que no han desenvolupat la infecció.

El Departament de Salut va donar ahir per «controlat» el brot de Klebsiella, que es va declarar al març, i que segons el secretari de Salut Pública, Joan Guix, «no té res a veure» amb el de l'hospital de la Vall d'Hebron a Barcelona, causat per un bacteri de la mateixa família, però no de la mateixa soca que el de Girona i que ha comportat la mort de dues criatures.

Segons va detallar ahir el cap de servei de Pediatria de l'hospital Josep Trueta, el doctor Lluís Mayol, els primers casos al centre es van detectar a finals de l'any passat i principis d'aquest, en forma d'un degoteig d'infeccions lleus, sobretot de conjuntivitis, causades per aquest bacteri que viu al tub digestiu, que no acostuma a portar complicacions i que afecta sobretot a pacients «extremadament fràgils», com els prematurs extrems.

A partir del març, es van detectar «una acumulació més important de casos» i per això es va declarar el brot al Servei de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut a Girona.

«Encara que els casos anteriors ja havien rebut les mesures d'aïllament i desinfecció pertinents, a partir del març vam extremar moltíssim les mesures i vam fer una investigació activa per veure quants nens de la unitat eren portadors del bacteri i si les mares també el portaven», va continuar el responsable de Pediatria.

En total, des que es va declarar el brot s'han registrat onze infants colonitzats, és a dir, en els que se'ls ha detectat la presència del bacteri però que no han emmalaltit, i dos amb una infecció activa. Un d'ells, nascut a les 26-27 setmanes de gestació, va tenir un quadre sèptic però se'n va sortir, mentre que el segon va ser el que va morir diumenge.

«Estem parlant d'un nadó que neix a les 24 setmanes i pesa 600 grams, li falla el sistema neurològic, el respiratori, l'immunitari, el digestiu, i els bacteris troben un camp abonat perquè no té gairebé defenses», va precisar el cap de Pediatria, i va assenyalar que la causa de la mort és, bàsicament, «la immaduresa» per haver nascut prematur extrem.

En aquests moments, només queden ingressats tres dels nadons colonitzats i Mayol va mostrar ahir el seu convenciment que aviat rebran l'alta, com la resta de portadors.

Ara fa vint dies de la detecció del darrer cas d'un nadó portador del bacteri, i això fa pensar que la unitat està «lliure de malaltia», segons el centre.



Neteges intensives i aïllament

Segons va exposar Mayol, des de la Unitat de Neonatologia s'ha fet una «investigació activa» per intentar determinar l'origen del brot, però no s'ha pogut concretar el focus.

Com que es tracta d'un bacteri que acostuma a trobar-se en llocs humits, s'han fet 140 cultius ambientals des que es va detectar el brot, centrant-se sobretot en aixetes o piques.

«La UCI Neonatal està neta però, tot i això, hem continuat fent neteges intensives i hem aïllat els nadons portadors en llocs diferents i amb personal concret que només tocava aquell infant», va detallar ahir.

Pel que fa a les possibles fonts de contagi, el pediatra va assenyalar que és difícil determinar com ha arribat el bacteri als nens.

Mayol va subratllar que un nadó neix amb el tub digestiu «estèril» però, a partir d'aquest moment, hi ha diferents bacteris que «colonitzen» el sistema digestiu i que la Klebsiella forma part d'aquest «grup de quatre o cinc bacteris típics» que provoquen infeccions en bebès prematurs i que «no té més mortalitat que les altres».