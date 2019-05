Netegen de residus un volcà d'Olot

Dies de neteja a la Garrotxa per celebrar la Setmana Internacional del Compost (ICAW-International Compost Awareness Week). El dilluns, dia 6 de maig, veïns del barri de Sant Miquel, membres de l'agrupació Larai i de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa van treure residus d'un bosc d'alzines assentat en forma de llengua a la part baixa del volcà la Garrinada.

L'endemà, ahir, va tenir lloc l'arribada de la tercera etapa de l'Ultra Clean Marathon. Dos corredors, Albert Bosch i Nicole Ribera, van córrer de Ripoll fins a Olot ( 40 km) per animar la gent a fer neteges del medi ambient. En el decurs de l'etapa, els ambaixadors de l'Ultra Clean Marathon, Albert Bosch i Nicole Ribera, van estar acompanyats per dos corredors més: Carlos Vázquez i Álex Palomino. Al pas per la Vall de Bianya, també s'hi va sumar un professor de l'institut Bosc de la Coma.

Ells mateixos, durant el recorregut, van fer recollides acompanyats dels alumnes de l'institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses, els de l'escola Els Pinets de Sant Pau de Segúries, els de l'institut Bosc de la Coma d'Olot i membres de l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa. Al llarg de l'etapa van recollir 60 quilos de residus.

Pel que fa a la neteja del bosc del volcà la Garrinada, segons ha explicat el portaveu de l'organització, David Gimeno (Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa), l'acció va reunir unes 25 persones proveïdes de sacs, cabassos i altres instruments per a la neteja. Ha assenyalat que la zona que van netejar és un bosc jove d'alzines en creixement que contenia una quantitat important de residus de tota mena. «Era un bosc molt espès i brut», ha indicat. En una hora, van poder treure, sobretot, llaunes, ampolles de plàstic, ferros, trossos de televisor i estris de vidre.

A més d'objectes petits, segons David Gimeno, van treure electrodomèstics, una casa de plàstic i ferros. «Tot escampat pel bosc», ha apuntat. Un cop feta la neteja, van deixar els sacs plens de residus a la vora del camí perquè se'ls enduguessin els serveis comarcals de recollida de residus.