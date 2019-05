Sense projecte per a la Casa de Cultura

També es va aprovar amb l'abstenció d'ERC i la CUP el canvi de la relació de llocs de treball de XALOC i de l'organigrama, arran de la reestructuració organitzativa perquè l'actual ha quedat obsoleta.

A precs i preguntes, la CUP va lamentar que es tanqui la legislatura sense un projecte de renovació de la Casa de Cultura. «Era un dels projectes de l'equip de govern i es va dir que acabaríem sabent com es reformaria i quan», va dir Salellas, tot lamentat que encara no hi hagi una proposta aprovada i consensuada.