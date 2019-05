La «punta de l'iceberg» de la resistència als antibiòtics

La recent mort de tres nadons prematurs en hospitals de Barcelona i Girona per una infecció del bacteri Klebsiella -de soques diferents- «no és excepcional», sinó que forma part del greu problema de salut pública mundial, especialment important a Espanya, on cada any els bacteris multiresistents maten a milers de persones. Així ho va assegurar ahir el president de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SEIMC), José Miguel Cisneros, qui va insistir que el cas dels nadons és «l'expressió del greu problema» que suposa la infecció per bacteris que no responen als antibiòtics «i no cal posar el focus a Girona o a Sevilla».

La Klebsiella és un bacteri que ha adquirit resistència a un elevat nombre d'antibiòtics, principalment pel mal ús i abús que es fa d'ells. I Espanya ocupa el primer lloc en consum d'aquests fàrmacs «sense cap raó epidemiològica que ho justifiqui», comenta Cisneros.

Conseqüència d'això és que l'Estat se situa al capdavant dels països rics en infeccions bacterianes, que el Ministeri de Sanitat estima que causen cada any 2.000 defuncions als hospitals, unes dades que segons aquest expert no són reals.

La SEIMC va analitzar per primera vegada 82 hospitals durant una setmana i en 81 d'ells es van produir infeccions per bacteris multiresistents, inclosa la Klebsiella, que van afectar a 903 pacients, dels quals el 20% (177) van morir.

Extrapolant aquestes dades, es pot elevar a 35.000 les morts anuals per aquesta causa, unes xifres que superen els morts per accidents de trànsit.

Cisneros explica que laKlebsiella és un bacteri que la majoria de les persones tenen a l'intestí i és una causa comuna d'infeccions d'orina i, fins i tot, de pneumònia.

Les infeccions per aquest bacteri estan descrites en la literatura científica, particularment en unitats de neonatologia, perquè els prematurs «són més vulnerables».