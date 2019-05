El bisbe defensa el gruix de capellans enfront dels que cometen pederàstia

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, defensa en el Full parroquial d'aquest diumenge la tasca que realitza el gruix dels sacerdots enfront dels que cometen actes de pederàstia. «La majoria de capellans viuen amb fidelitat i dignitat la seva opció pel celibat, i tenen la sensació que se'ls contempla també com a sospitosos o, almenys, com a indignes de confiança», diu el prelat. «Aquesta sospita de desconfiança –afegeix– genera sofriment i afecta la seva missió».

El màxim responsable de la diòcesi de Girona titula la seva reflexió «Pobres capellans...», una expressió que diu sentir des de fa temps «en relació amb el greu problema de les acusacions de pederàstia a membres del clergat». Des del seu punt de vista, qui la utilitza «vol salvar el bon nom de molts i molts capellans» que professen la fe i actuen de manera correcta.

Per això, Francesc Pardo indica que aquest diumenge –conegut com del «Bon Pastor», en referència a Jesucrist– ha volgut pensar «en la majoria de capellans que no apareixen com a notícia en els mitjans» i afirma que «cal renovar la confiança envers ells». En aquesta línia, el bisbe de Girona demana als parroquians que pensin en aquell clergue «que coneix més, que l'han acompanyat en molts moments de la seva vida».



El cas de mossèn Tomàs, a Fiscalia

El de mossèn Tomàs, exrector de Vilobí d'Onyar, és l'últim cas de pederàstia comès per un capellà que s'ha denunciat a les comarques de Girona. Al febrer, el Bisbat de Girona va obrir una investigació per abusos sexuals que a l'abril va enviar al Vaticà i a la Fiscalia.