Cervià contracta vigilància privada als carrers i Interior ho desautoritza

L'Ajuntament de Cervià de Ter ha decidit frenar l'activitat delictiva que viu el municipi a través de la contractació d'un servei de vigilància privada. Això és el que assegura en un comunicat que ha fet públic aquesta setmana a les xarxes socials. Des del consistori ahir van explicar que encara no s'ha posat en marxa però que estarà vigent en els pròxims dies. Aquest poble ja havia optat per patrulles nocturnes als carrers fa un parell d'anys i l'increment de robatoris també ha provocat que molts veïns hagin optat per col·locar càmeres de videovigilància, sobretot en les urbanitzacions.

El comunicat ha fet saltar les alarmes ja que segons el que explica el document tot apunta que es vol substituir la falta d'efectius policials al carrer per seguretat privada. Aquest poble del Gironès compta amb prop d'un miler d'habitants i, per tant, no té ni vigilants municipals ni tampoc policia local. Amb conseqüència, la tasca policial depèn dels Mossos d'Esquadra. Des del Departament d'Interior, el seu director territorial a Girona, Albert Ballesta, assegura que el comunicat «no ha estat encertat» i que per això, s'ha instat l'Ajuntament a rectificar perquè s'especifiquen funcions que no pertoquen a la seguretat privada i que no es permeten.

Segons assegura el consistori s'ha optat per aquesta solució per «garantir la tranquil·litat dels seus veïns» i també diu la nota pública, «la sensació d'inseguretat provocada per l'increment de l'activitat delictiva, sumada a la manca d'efectius policials, empeny els municipis a buscar fórmules».

La fòrmula elegida ha estat contractar a l'empresa de seguretat privada, Securitats. Diari de Girona va intentar localitzar ahir l'alcaldessa de Cervià de Ter, però va ser impossible. Només es va poder parlar amb un treballador de l'Ajuntament que va dir que encara no està vigent el servei però que començarà en pocs dies.

En el comunicat, l'Ajuntament explica les tasques i el que farà aquest vigilant i afirma que el servei consistirà amb un «vigilant uniformat que patrullarà fent rondes nocturnes pel municipi, amb un vehicle retolat», durant tot els dies de l'any.



Vigilar equipaments

En aquest punt, hi podria haver una irregularitat o, com a mínim, un problema, segons el director territorial d'Interior, que recorda que la Llei de Seguretat privada no ho permet. Segons ell, «no poden estar voltant per tot el municipi, això només ho pot fer un cos públic».

Ballesta afegeix que ja s'ha parlat amb el consistori per tal que aquestes tasques no es realitzin. Recorda que el que sí que poden fer és vigilància dins i fora d'edificis i equipaments municipals i que en cas «de trobar-se amb un delicte flagrant, com pot fer qualsevol ciutadà, es pot aturar la persona» i després, alertar la policia. En canvi, l'Ajuntament en el seu comunicat assegura que patrullarà pels carrers i que la «intenció és crear entorns de confiança i millorar la sensació de seguretat al veïnat».

Entre les tasques que enumera el consistori que realitzarà el vigilant de seguretat privada hi ha «vigilar els equipaments municipals, inspeccionar el mobiliari urbà, l'enllumenat, els vehicles estacionats i l'estat dels edificis per detectar desperfectes i alteracions». El que ha comportat més polèmica és el següent punt del text i seria que el vigilant «pot identificar a les persones i en cas de veure algun sospitós per la via pública pot avisar a la policia (el pot retenir fins que vingui el cos policial)».



Altres casos

Ballesta recorda que la seguretat privada «no pot fer identificacions a la via pública» i, per tant, ahir va instar l'Ajuntament a rectificar i a reconduir aquest servei de vigilància perquè sigui com pertoca en cas de vigilància privada. Recorda que a Riudellots de la Selva fa un parell d'any es va donar permís per part d'Interior per tal de tenir vigilància privada en equipaments. Segon ell, va funcionar i després ha culminat amb la creació de vigilants municipals.

Pel que fa a altres punts de la província hi ha, per exemple, el passeig de Roses. Aquí, el delegat d'Interior a Girona destaca que es va donar permís per posar vigilants privats perquè es tractava d'un «espai molt acotat» i hi havia també policia local i auxiliars.