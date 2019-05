Creen una unitat per diagnosticar i tractar l'endometriosi a Girona, una malaltia «amagada i estigmatitzada»

L'endometriosi és una malaltia que es calcula que afecta a un 10% de les dones en edat fèrtil però que es triga entre sis i vuit anys a diagnosticar. Tot i que és una patologia benigna, pot provocar problemes "molt severs" de salut perquè causa dolors intensos, pot afectar òrgans importants com els ronyons o, fins i tot, derivar en esterilitat. Per escurçar el tems de diagnòstic i abordar el tractament, l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona ha creat una unitat específica que ha entrat en funcionament aquest mes de maig. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha subratllat que l'objectiu és posar el focus en una malaltia "fins ara amagada o estigmatitzada". "Tenir dolors forts amb la regla no és normal i hauria de ser un dels primers tocs d'atenció", ha afegit la doctora Gemma Clemente. Una de les principals novetats és que congelaran òvuls de les pacients amb risc de tenir problemes de fertilitat com a conseqüència de la malaltia.

La direcció clínica de ginecologia i obstetrícia de l'ICS a Girona ha posat en marxa aquest mes de maig una nova unitat per tractar pacients amb endometriosi, una malaltia inflamatòria crònica que es caracteritza pel creixement de teixit endometrial fora de la cavitat uterina.

La ginecòloga Gemma Clemente ha detallat que es calcula que un 10% de les dones pateixen aquesta malaltia, tot i que en diferents graus. Gairebé la meitat de dones que pateixen endometriosi (el 47%) presenta símptomes en l'etapa de la joventut, abans de complir els 20 anys. Tot i això, aquesta malaltia sol ser diagnosticada amb anys de retard, entre sis i vuit de mitjana. D'una banda, perquè no fer les proves de diagnòstic adequades a la pacient que ajudin a fer-ne el diagnòstic i, de l'altra, perquè històricament s'ha normalitzat i acceptat el dolor durant la menstruació.

"Hi ha molt desconeixement perquè hi ha una normalització del dolor menstrual molt evident, es considera normal estar al llit els dies de regla quan no ho és i hauria de ser una senyal d'alerta", ha detallat Clemente que afegeix que les dones que tinguin dolors intensos durant la menstruació haurien de consultar amb el metge de família perquè les derivessin a un especialista.

La posada en marxa de la nova unitat ha comportat la creació de la consulta monogràfica d'endometriosi al Güell i d'una unitat funcional d'endometriosi a l'hospital Trueta. "El que intentem és que les dones afectades de Girona no s'hagin de desplaçar a les unitats que hi ha a Barcelona i, sobretot, que tinguin una assistència àgil", apunta Clemente.

La consellera de Salut, Alba Vergés, subratlla que la creació d'aquesta nova unitat respon a la voluntat del Departament d'un nou model d'atenció que busca donar visibilitat a una malaltia que ha estat, fins ara, "amagada i estigmatitzada". "Abordem la salut des d'una perspectiva de gènere que es concreta en aquest model d'atenció", indica Vergés que ressalta que busquen escurçar el diagnòstic i aprofundir en l'expertesa formant tots els nivells assistencials, com ara els metges de família que són la porta d'entrada al sistema sanitari de les pacients.

La pacient amb endometriosi, Rosa Álvarez, mentre li fan una ecografia - ACN

"M'he sentit molt sola"

Una de les dones diagnosticades d'endometriosi és la Rosa Álvarez, que actualment té 45 anys. En el seu cas, detalla que ja des de ben jove va començar a tenir dolors amb la regla. Aleshores, va anar al ginecòleg però no li van diagnosticar la malaltia. "L'únic que feien era donar-te pastilles anticonceptives per controlar els dolors", recorda.

El diagnòstic va arribar l'any 2014, després que l'endometriosi li provoqués problemes a l'hora d'orinar o defecar. En un primer moment, un equip mèdic li va dir que podia tractar-se d'un càncer de còlon però finalment els professionals van tenir el diagnòstic real. El cas de la Rosa és una endometriosi "severa" que la va fer passar pel quiròfan i que actualment també li provoca complicacions que, si el tractament farmacològic no funciona, pot causar que l'hagin de tornar a intervenir.

Les pacients que pateixen endometriosi han de recórrer freqüentment a intervencions quirúrgiques per extirpar quists. Aquestes operacions poden repercutir en una disminució de la presència d'ovòcits i que això derivi en una esterilitat, que es dona en entre un 30 i un 40% dels casos. "Vaig intentar ser mare però no vaig poder per la malaltia, em vaig fer una 'in vitro' però no va funcionar", explica la Rosa que explica que tota la situació li va provocar una depressió.

També lamenta que, al llarg d'aquest temps, s'ha sentit "molt sola" i també incompresa a nivell laboral. De fet, concreta que després de dues baixes "importants" l'any passat la van fer fora de l'empresa on treballava des de feia 20 anys. "Cal més formació als metges i també més informació a la societat", destaca.

Una de les novetats de la unitat, és que inclou la congelació d'òvuls en l'abordatge de les pacients amb endometriosi. Així, en cas que els professionals prevegin que una intervenció quirúrgica pot afectar la fertilitat de la pacient, avaluaran conjuntament amb ella l'opció de preservar òvuls per a una futura reproducció assistida. "En casos determinats farem la preservació d'ovòcits per guardar-los i poder-los utilitzar per quedar-se embarassada en cas que en un futur la pacient vulgui ser mare", assenyala la doctora Clemente.

La doctora Gemma Clemente fent una jornada de formació sobre endometriosi al Güell - ACN

Abordatge multidisciplinar

La consulta específica de l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del Gironès-Pla de l'Estany, situada al CUAP Güell de Girona, està formada per un equip de professionals especialistes en endometriosi: tres ginecòlogues, dues llevadores i una psicòloga.

La unitat del Trueta tracta els casos més complexos i que requereixen un abordatge quirúrgic. Aquesta unitat és de referència a tota la regió sanitària de Girona. Compta amb les mateixes ginecòlogues, a més d'altres especialistes (com ara professionals de cirurgia coloproctològica, urologia, radiologia, de la unitat del dolor i de cirurgia toràcica a més d'especialistes en reproducció assistida per als casos en què hi ha vinculada una esterilitat).

El nou model d'atenció implantat a Girona té tres nivells d'atenció per a les pacients amb endometriosi. El primer, el de l'assistència que reben les pacients amb símptomes d'endometriosi a l'atenció primària. Un dels objectius del nou model és diagnosticar la malaltia tan aviat com sigui possible. És per aquest motiu que faran formació entre els professionals de medicina familiar i comunitària, per tal que ajudin en la identificació dels possibles casos i que els derivin a l'equip especialitzat en endometriosi de l'ASSIR, que és el segon nivell d'atenció.

El tercer és la unitat funcional d'endometriosi del Trueta, on es tracten els casos més complexes, ja sigui per una derivació des del Güell, des dels hospitals comarcals o des d'altres especialitats del mateix Trueta.

Allà han creat un comitè d'endometriosi, que discutirà els casos després de la primera visita a la unitat funcional i establirà una estratègia consensuada sobre el tractament; coordinarà el tractament amb altres especialistes no quirúrgics (com la unitat del dolor o de psicologia); coordinarà i planificarà el tractament quirúrgic complex amb altres professionals de suport (de cirurgia general, vascular, urològica, toràcica, hepàtica...); coordinarà el tractament de les pacients amb la unitat de fertilitat, i decidirà si cal derivar-les a altres unitats de referència, en situacions especialment complexes.



L'endometriosi

L'endometriosi és una malaltia inflamatòria dependent dels estrògens, d'origen desconegut. Es defineix com la implantació i el creixement benigne de teixit endometrial fora de la cavitat uterina. Les localitzacions afectades més freqüentment són el peritoneu pelvià i els ovaris, encara que de vegades poden trobar-se lesions en moltes altres parts del cos, sobretot a la regió pelviana, com ara el budell o la bufeta urinària.

En casos molt excepcionals pot afectar altres localitzacions no abdominals, com el cervell o els pulmons. Aquest teixit ectòpic té dependència hormonal del cicle menstrual i es produeix sagnat i el despreniment d'aquest teixit durant la menstruació. El teixit de l'endometri té capacitat per créixer, infiltrar i, fins i tot, estendre's de forma similar al teixit tumoral, però la seva transformació maligna és molt infreqüent.

Els tractaments mèdics o quirúrgics poden millorar el dolor, principal símptoma de la malaltia, i, en conseqüència, millorar la qualitat de vida de les dones que pateixen endometriosi.