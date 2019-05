Crit d'alerta SAP-Fepol i sindicat CAT

El nou servei de seguretat privada ha topat amb dos sindicats de Mossos. SAP- Fepol ha penjat a les xarxes socials el comunicat emès per l'Ajuntament i recorden al conseller d'Interior que la contractació de vigilància privada «és el que passa quan no s'inverteix prou en seguretat pública. No ens cansarem de dir-ho allà on calgui: Si no es crea una bossa d'hores estructurals per cobrir els serveis, acabarem en fallida!», asseguren a Twitter. El sindicat CAT ha denunciat la contractació i reclama a Interior que actuï. Segons ells, la manca d'agents porta asituacions com aquesta.