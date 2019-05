La desfilada de l'AGE recapta 6.870 euros per a Tirita Clown

La desfilada solidària de l'Associació Gironina d'Empresàries (AGE), que es va fer dimecres al vespre al Teatre Municipal de Girona, ha recaptat 6.870 euros per a Tirita Clown, l'associació de pallasses d'hospital de Palamós. A la desfilada hi van participar 18 empresàries que van fer de models, sòcies d'AGE, i l'acte va ser presentat pel periodista Josep Puigbó i la sòcia de l'Associació Gironina d'Empresàries, Montse Prats (Iglésies Associats). Es va comptar també amb l'actuació de la cantant Susanna del Saz. L'espectacular escenari de l'acte i tot el muntatge va ser gentilesa de Marc Magenti Ambients.

Els diners recaptats amb la venda d'entrades d'aquesta quarta edició i del sorteig de productes de les associades que hi ha col·laborat, que es va dur a terme en finalitzar l'acte, es destinaran íntegrament a l'associació de pallasses d'hospital sense ànim de lucre Tirita Clown, que acompanya infants i adults en la seva estada a l'hospital de Palamós. Aquest va ser el projecte seleccionat per l'Associació Gironina d'Empresàries d'entre els vuit que s'hi van presentar al concurs i al qual s'ha decidit donar-hi suport aquest any i destinar-hi la recaptació de la nova edició de la desfilada solidària.

L'associació Tirita Clown es va crear al setembre de 2015 i des d'aleshores, acompanya a persones hospitalitzades i amb situacions de risc social, amb un idioma universal i bàsic com és el joc participatiu o sensorial. Fent servir diferents tècniques, les pallasses professionals de Tirita Clown estan especialitzades en situacions crítiques i s'adapten al que una persona concreta necessita, amb l'objectiu de fer més agradable la seva estada, i afavorint el seu procés de recuperació.

Les dues últimes edicions els projectes beneficiaris varen donar suport a dones supervivents a la violència de gènere i a programes educatius per a Joves, adolescents i violència de gènere, destinant a la prevenció i al suport social els més de 9.000 euros recaptats.