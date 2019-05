HBO rodarà a Besalú la sèrie que vol ser la successora de «Joc de Trons»

La Segona Guerra Mundial arribarà a Besalú els dies 22, 23 i 24 de maig a través del rodatge de la gran superproducció d'HBO, «Westworld». La vila representarà el paper d'un poble italià en l'any 1941. El poble estarà preparat per rebre la visita d'un destacament de la Wermarcht.

Ahir al vespre, personal de l'equip d'ambient de la sèrie va començar la transformació de la plaça de la Llibertat. El canvi més visible era la façana de l'Ajuntament protegida per un mur de sacs terrers com si estigués a l'espera d'un imminent bombardeig.

També va començar la transformació de les finestres d'un dels immobles de la plaça. Van posar-hi una persiana descolorida pel sol inclement de la Itàlia del 1941.

En un moment donat pel carrer Major un camió de color gris fosc metal·litzat va entrar a la plaça i va girar. Ha transcendit que el rodatge preveu l'entrada d'un tanc que per força haurà de ser petit.

La notícia del rodatge de la sèrie va ser ben rebuda per la gent que hi havia ahir a la plaça. Un noi va exposar que com sempre hi ha opinions diverses però que en general la gent està contenta. Un cop se li va haver explicat l'argument de la sèrie «Westworld», el jove va indicar que la seguia.

La sèrie tracta de viatges a un passat ambientat de manera artificial sobre la base d'humanoides. El problema està en el fet que els humanoides són màquines molt similars als humans. La perfecció de la intel·ligència artificial provoca el conflicte entre els humans i els humanoides per causa de la generació incontrolada dels sentiments.

El Besalú ambientat dins de la gran calamitat de la Segona Guerra Mundial formarà part de la tercera part de la sèrie.

A Besalú, la sèrie es rodarà de manera integra a la plaça de la Llibertat i al carrer del Pont. Es tracta d'una zona amb restaurants, bars i botigues de records. De fet, és la zona més concorreguda pels turistes que solen entrar a peu pel poble pel Pont Medieval i a través del carrer del Pont pugen fins a la plaça.

L'encarregada de la formatgeria de l'entrada del pont, Jéssica Camacho, estava molt contenta del rodatge. «Molta gent del poble ha anat al càsting i d'altra participarà en el rodatge de figurants o tallarà els carrers», va explicar. Segons ella, el fet de tancar tres dies està molt ben compensat per la productora.

Sònia Iglesias és la responsable d'una botiga de la plaça de la Llibertat, situada al costat de l'Ajuntament. Toquen mobles i articles d'alimentació de proximitat. Li sembla molt bé perquè donarà a conèixer el poble i encara li donarà més dimensió internacional.

Mireia Prats té dues botigues de records, una a la plaça i l'altra a l'entrada del carrer del Pont. Estava una mica més preocupada pel fet d'haver de tancar tres dies. Això no obstant, va explicar que la productora li ha encomanat que faci un pressupost d'allò que deixarà de guanyar durant els dies del rodatge i que els hi presenti. Va apuntar que no serà la primera vegada que es fa un rodatge al rovell de l'ou del nucli antic de Besalú. Va considerar que la localitat és molt coneguda arreu i que de turisme n'hi ha.

Els turistes amb les càmeres en mà es fixaven en els sacs terrers que en realitat no estan plens de sorra, sinó de greda. D'aquesta manera pesen menys. Preguntaven el perquè de la presència dels sacs i la gent que aprofitava el final de la tarda de primavera els explicava que es tractava del rodatge d'una sèrie televisiva de gran èxit. De fet, «Westworld» aspira a ser la successora de «Joc de Trons».

Així, ahir, els sacs de sorra de davant de l'Ajuntament van competir amb els monuments de Besalú. Un dels monuments més coneguts és la torre del Pont Medieval. Ahir apareixia mig tancada, com si algú d'una manera imminent l'anés a tancar. El fet sorprenia i agradava als turistes que es feien fotografies a la porta.

Probablement, el 22, 23 i 24 de maig la porta es tancarà i traslladarà Besalú a un altre lloc del món i a una altra època força més dura que l'actual.