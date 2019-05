L'ACA reserva 279 hectòmetres cúbics del Ter-Llobregat fins al setembre

La comissió de desembassament del sistema Ter-Llobregat, celebrada ahir, va fixar una reserva d'aigua de prop de 279 hectòmetres cúbics (hm3) per als propers sis mesos, entre abril i setembre, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Actualment, els embassaments del sistema Ter-Llobregat estan al 86% de la seva capacitat, amb 528 hm3.

De la quantitat d'aigua reservada (279 hm3), 156 provindran del Ter, i se'n destinaran 80 a satisfer les demandes domèstiques: 69 són per a la potabilitzadora del Ter i 11 per a la planta de Montfullà; 72,5 hm3 per a usos agrícoles i 3,4 per a usos lúdics.

Els 123 hm3 restants provindran de la conca del Llobregat, i es destinarà una reserva de prop de 106 per a usos domèstics i més de 17 per a agrícoles.



Aigua per abastir Barcelona

En la comissió de desembassament del sistema Ter-Llobregat també s'ha fet balanç de la gestió de l'aigua entre octubre de 2018 i març de 2019 i va destacar que, l'any passat, dels 662 hm3 d'aigua desembassats de la conca del Ter, només 135 s'han destinat per abastir d'aigua la regió de Barcelona. També van remarcar que en el 98% dels dies s'ha complert amb el cabal ambiental del Ter.