Selecció de figurants a Girona per la sèrie d'androides

L'hotel Melià de Girona va ser ahir a la tarda el centre d'atenció per desenes de persones. L'objectiu de la majoria, però, no era el de reservar una habitació sinó el de ser seleccionat per participar en el rodatge d'una superproducció del canal HBO. Així, a partir de les 3 de la tarda, el hall de l'hotel gironí es va començar a omplir de persones de les comarques de Girona per ser figurants de la sèrie americana Westworld. La majoria dels aspirants a figurants eren homes d'entre 18 i 40 anys, tal com la productora havia demanat. No obstant això, al final, també van participar persones que superaven l'edat marcada inicialment i dones.

«Vinc de Besalú, ja que no vaig poder participar en el càsting que es va fer allà», explica un jove universitari de 18 anys aficionat a la sèrie. La majoria dels que van anar a fer cua eren persones que participen habitualment en rodatges i que treballen en el món de l'audiovisual. Altres, però, era la primera vegada que passaven un procés de selecció per rodar una sèrie. «No ho havia fet mai», explica un veí d'Olot, «però, potser, a partir d'aquí em diuen que serveixo per això».

«Jo em vaig presentar al càsting de Jocs de Trons i el d' Ocho apellidos catalanes», explica un veí de Girona, de 55 anys, que espera ser cridat amb el seu fill de 27 anys que també es presenta «hem vingut aquí després de veure la notícia al Diari de Girona». Al costat seu, persones de Barcelona, Sabadell i Banyoles fan cua esperant a ser cridats i a ajustar-se a les demandes de la productora.

En sortir, els participants expliquen que les persones del càsting els anuncien de què va el rodatge i les condicions econòmiques, que són de 50 euros per 8 hores el dia de rodatge i 10 euros per hora extra. Han estat fotografiats i els han demanat les dades, ara, però, cal esperar la trucada dient que els han acceptat .