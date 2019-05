«westworld» Una sèrie de Ciència Ficció d'HBO que tracta sobre el despuntar de la consciència artificial

La sèrie està localitzada al ranxo Melody, a Califòrnia i a l'estat d'Utah. De fet està previst que el tercer lliurament de la sèrie comenci al Melody. Així dons no hi haurà un canvi sobtat de l'argumentació. Això no obstant, l'ambient ha de passar del Salvatge Oest dels Estats Units de finals del XIX a la Itàlia de la II Guerra Mundial. Per això els creadors de la sèrie, Jonathan Nolan i Lisa Joy, han avançat a The Hollywood Reporter que el que ha de venir serà diferent del que s'ha vist fins ara. X.V. Besalú