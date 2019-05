Un ciclista mor atropellat a la variant de Banyoles i el vehicle que ha causat l'accident fuig

Accident mortal de trànsit a la variant de Banyoles (C-66) al seu pas per Cornellà del Terri. Els Mossos d'Esquadra investiguen el succés perquè el vehicle que ha causat el sinistre hauria fugit quan han succeït els fets i el busquen.

El sinistre viari ha tingut lloc quan faltaven pocs minuts per les deu del matí, un usuari de la carretera ha alertat al 112 que hi havia un ciclista accidentat i en arribar-hi els serveis d'emergències no han pogut fer res per salvar-li la vida.

El sinistre viari ha tingut lloc a l'altura del quilòmetre 40 de la C-66 i el mort és un veí de Cornellà, F.O.S de 58 anys.

Arran de la incidència, s'han activat sis patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques).

Amb aquesta, ja han mort 14 persones d'accident de trànsit, en vies urbanes i interurbanes Girona aquest 2019.

A tot Catalunya, en vies interurbanes, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) han perdut la vida 56 persones com a conseqüència d'un accident de trànsit.