Una gironina de 86 anys és finalista d'un programa d'emprenedoria intergeneracional

Una gironina de 86 anys, Georgina Regàs, és una de les cinc finalistes del programa de beques d'emprenedoria intergeneracional «Imparables», d'Aquarius. Es tracta de tres homes i dues dones d'entre 62 i 86 anys, l'edat de la seleccionada de Girona, i els projectes seleccionats giren al voltant de la recollida de residus d'impresores 3D, el comerç just, la inclusió social i el disseny sostenible. El guanyador s'escollirà el 18 de juny i podrà rebre una dotació econòmica de fins a 9.000 euros per al seu projecte.

Georgina Regas és l'emprenedora més veterana i mitjançant la seva Cooperativa de Mares de Ziguinchor ensenya a mares d'aquesta localitat del Senegal a elaborar confitures i gelees per proporcionar una vida més digna a les famílies d'aquesta regió. El seu mentor, amb el qual es formarà al llarg del proper mes, serà Pablo Ruibal, cofundador de la plataforma en línia especialitzada en lloguer de vaixells Boatjump. Pel fet de ser finalistes, reben 2.000 euros, 1.000 més per cada repte setmanal que superin durant la formació i 3.000 per a qui guanyi.