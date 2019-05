L'informe concursal del Parc de la UdG acusa 30 patrons de «conducta greu negligent»

L'elit empresarial i política gironina queda esquitxada en l'Informe de l'administrador concursal únic del Parc Científic i Tenològic de la UdG, al qual ha tingut accés aquest diari, que acusa una trentena de patrons, els que eren en el càrrec entre els anys 2005 i 2009, d'haver pres decisions que van comportar un «nivell d'endeutament inassumible» mitjançant préstecs públics, tot i concloure que la fallida de la institució va ser «fortuïta».

L'informe de l'administrador concursal únic, Sole Font Puig, de 274 pàgines, datat del passat 22 d'abril, considera que es va produir una «conducta greument negligent» dels membres del patronat, i afirma que les explicacions que consten en les actes de les reunions del patronat d'aquell període 2005-2009 «pretenien justificar l'adopció de les decisions que van conduir a un nivell d'endeutament inassumible». L'informe situa aquestes explicacions en el «gènere de discurs denominat ad hoc o, potser més encertadament, i també més benèvolament, a l'espècie de pensament denominada il·lusòria (wishful thinking)», diu el document.

No obstant això, l'informe aclareix que no es pot arribar a la «definició legal de culpabilitat concursal» perquè no hi ha acreditada una «conducta dolosa o greument culposa». És a dir, que la trentena de patrons al·ludits van actuar amb incompetència, però no amb mala intenció, per la qual cosa qualifica el concurs com a «fortuït».



L'Estat també rep

L'informe considera acreditat que les decisions adoptades pel patronat en el quinqueni 2005-09 van portar la Fundació del Parc Científic i Tecnològic de la UdG –avui en liquidació– a acumular un deute de 43 milions amb l'argument que la Generalitat s'havia compromès a assumir els possibles impagaments. Però el compromís de la Generalitat era, segons l'informe, una manifestació «merament política», sense «efectes jurídics vinculats».

El principal perjudicat per la insolvència va ser l'Administració General de l'Estat, que va prestar 29 milions i va pecar també de responsabilitat perquè «va considerar justificada» la solvència de la Fundació, i va acceptar el compromís de la Generalitat, quan l'Estat hauria d'haver comprès que aquest compromís no tenia vinculació jurídica.

L'informe considera responsables els 30 patrons del període, i no només el petit grup que podia haver pres les decisions que van conduir a la fallida del Parc. D'altra banda, el deute amb la banca privada estava garantit per hipoteques. L'administrador concursal ha posat l'informe a disposició del jutjat mercantil perquè tingui elements per qualificar el concurs, tal com estableix la llei, i també l'ha posat a mans de la Fiscalia perquè tingui tots aquests elements que coclouen que la fallida va ser «fortuïta».