Olot posarà un asfaltat reductor de sorolls a l'avinguda Sant Jordi a l'agost

L'Ajuntament d'Olot aprofitarà la reducció de trànsit del mes d'agost per aixecar el paviment del vial Sant Jordi i posar-hi un asfalt que redueix el soroll. La inversió té un cost aproximat de 300.000 euros que són finançats de manera íntegra pel Departament de Territori i Sostenibilitat.

L'acció també contempla la reposició de 300 metres lineals de rigola i d'altres elements de drenatge superficial. La durada de les obres està establerta en un termini de tres setmanes.

La junta de govern local d'ahir va aprovar el projecte de millora de l'avinguda i la previsió és que en la pròxima junta aprovin el plec de clàusules per a la licitació de les obres.

El projecte forma part de les accions acordades entre l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat per continuar en la millora de l'avinguda Sant Jordi de forma paral·lela a la construcció de la variant.

En la compareixença d'ahir, l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, va definir l'asfaltatge com una mesura destinada a mitigar les molèsties dels veïns de l'avinguda per motiu del trànsit de camions que la travessen cada dia. Va indicar que han fet un control del pas de vehicles per l'avinguda i pel centre. Va avançar que hi passen menys de 20.000 vehicles, però la major part del trànsit de camions hi passa.

També va explicar que l'asfalt reductor de sorolls és més delicat que el convencional i necessitarà una acció de manteniment anual.

Corominas va precisar que la millora definitiva de l'avinguda Sant Jordi tindrà lloc quan la variant d'Olot estigui acabada i el trànsit s'hi hagi reduït en un 50%. Llavors, segons ell, tindrà lloc l'acció que la convertirà en un passeig.

Mentrestant, l'Ajuntament aplicarà nou tipus de mesures destinades a fer més suportable la vida a l'avinguda. Són la instal·lació de radars i la reducció del límit de velocitat en hores nocturnes, la programació dels semàfors en groc intermitent a la nit i l'increment de la vegetació al voltant de la via.

Corominas va afegir que l'Ajuntament impulsarà una línia d'ajuts perquè els veïns puguin posar tancaments de triple vidre i d'altres mitigadors del soroll. Va indicar que estudien incrementar els ajuts amb subvencions per la instal·lació d'aparells d'aire condicionat perquè els veïns puguin tenir les finestres tancades a l'estiu.

L'alcalde va explicar que fa pocs dies va mantenir una reunió amb la plataforma No és un vial, és un carrer per explicar 9 mesures que estan d'acord amb un decàleg presentat per la Plataforma fa unes setmanes. L'única demanda de la Plataforma descartada és la d'aplicar peatge als camions.



Control dels camions

L'alcalde va avançar que dilluns començarà una acció de control de camions de llarg recorregut pels túnels de Bracons fins a la sortida d'Olot. La funció del control serà la de tenir dades reals sobre el pas de camions de llarg recorregut per l'avinguda Sant Jordi.