Potencien l'atenció a l'endometriosi, que afecta una de cada deu dones en edat fèrtil

L'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona ha posat en marxa una nova unitat per a tractar pacients amb endometriosi, una malaltia que es calcula que afecta el 10% de les dones en edat fèrtil, tot i que en diferents graus. La reformulació del model per atendre-la ha comportat la creació d'una consulta monogràfica al centre d'especialitats Güell i una unitat funcional a l'hospital Josep Trueta de Girona, on s'atendran els casos més complexos d'una patologia que es caracteritza pel creixement de teixit endometrial fora de l'úter i que produeix dolor intens i en entre un 30 i un 50% dels casos, esterilitat.

És una malaltia inflamatòria crònica d'origen desconegut. El teixit endometrial creix de forma freqüent al peritoneu pelvià i els ovaris, encara que de vegades poden trobar-se lesions en altres parts del cos, sobretot a la regió pelviana, com ara el budell o la bufeta, i, en casos excepcionals, als pulmons o el cervell. Aquest teixit ectòpic té dependència hormonal del cicle menstrual i produeix sagnat i el despreniment durant la regla; té capacitat per créixer, infiltrar i, fins i tot, estendre's de forma similar al teixit tumoral, però la seva transformació maligna és molt infreqüent.

Gairebé la meitat de dones amb endometriosi té símptomes abans dels 20 anys, però la malaltia sol ser diagnosticada amb entre sis i vuit anys de retard per la normalització del dolor menstrual i l'ús de fàrmacs per apaivagar-lo, obviant les proves per al diagnòstic.

Per millorar-ne la detecció i l'abordatge, el nou model d'atenció a l'endometriosi treballa en tres nivells, comença per l'atenció primària, potencia la formació dels metges de família per facilitar la identificació dels casos i la posterior derivació al Güell.

Allà les pacients són ateses per l'equip especialitzat en endometriosi de l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) del Gironès-Pla de l'Estany, integrat per tres ginecòlogues, dues llevadores i una psicòloga.

Els casos més complexos i que requereixen un abordatge quirúrgic són atesos a la Unitat Funcional d'Endometrosi del Trueta, de referència per a les pacients de tota la demarcació, que hi poden arribar derivades des del Güell, d'algun hospital comarcal o des d'una altra especialitat del centre gironí. Compta amb les mateixes ginecòlogues que l'ASSIR, a més d'altres especialistes, com professionals de cirurgia coloproctològica, urologia, radiologia, de la Unitat del Dolor i de cirurgia toràcica, i de reproducció assistida per als casos en què hi ha vinculada una esterilitat.



La criopreservació d'ovòcits

Les pacients amb endometriosi han de recórrer sovint a la cirurgia per a l'extirpació de quists, i les operacions poden reduir la presència d'ovòcits i derivar en infertilitat; per això, el nou model també incorpora la possibilitat de preservar els ovòcits de les pacients. Així, si des de la Unitat Funcional d'Endometriosi es preveu que una intervenció quirúrgica pot afectar la fertilitat de la dona, i si aquesta compleix uns certs criteris, es valorarà conjuntament amb ella la criopreservació per a una futura reproducció assistida.

També s'ha creat un Comitè d'Endometriosi al Trueta que discutirà els casos després de la primera visita a la unitat i establirà una estratègia consensuada sobre el tractament, coordinarà el tractament amb especialistes no quirúrgics (com psicòlegs o de la Unitat del Dolor) i planificarà el tractament quirúrgic complex amb altres professionals de suport (de cirurgia general, vascular, urològica, toràcica...). Des del comitè també es coordinarà el tractament amb la Unitat de Fertilitat i es decidirà si cal derivar-les a altres unitats de referència, en situacions especialment complexes.