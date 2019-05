La Societat Catalana de Neurologia reconeix David Genís, de l'hospital Trueta

La Societat Catalana de Neurologia va atorgar dijous el Premi Eduard Beltran Rubio al doctor David Genís i Batlle, en reconeixement de l'excel·lència de la seva trajectòria professional i acadèmica desenvolupada com a especialista de l'hospital Josep Trueta durant 36 anys. Aquest guardó es va entregar en el transcurs de la XXIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Neurologia, que es va celebrar al World Trade Center, i en la qual es van lliurar quatre premis més. Durant l'acte es va destacar no només la trajectòria professional de David Genís, tant l'assistencial com la investigadora, sinó també la seva qualitat humana.

Genís va incorporar-se a l'hospital Trueta l'any 1980, just quan va acabar el MIR de Neurologia que va fer a Bellvitge. Va ser un dels primers neuròlegs que van treballar a Girona, on va començar fent guàrdies de traumatologia cranial, treballant al Servei de Neurofisiologia, fent informes d'electroencefalogrames i visitant pacients amb patologia neurològica que li enviaven els companys del centre a una consulta que no estava reconeguda oficialment. Va ser al cap de nou anys que es va crear la primera plaça de neuròleg al centre gironí.

Inicialment, es va dedicar a la neurologia general i a l'esclerosi múltiple i més tard es va centrar en les malalties neurodegeneratives (com la malaltia de Parkinson, les demències) i, específicament, en les atàxies hereditàries i d'altres malalties rares d'origen genètic, que han estat la seva gran passió.

L'any 2016 va acabar la seva carrera professional hospitalària com a cap del Servei de Neurologia Territorial dels hospitals Trueta i Santa Caterina. Tot i la seva jubilació de l'hospital, segueix en actiu com a neuròleg a Girona i fa recerca sobre les atàxies hereditàries i les malalties neurodegeneratives. Com a investigador, ha publicat més de 50 articles en revistes especialitzades en neurologia i diversos llibres centrats en malalties neurodegeneratives. També ha participat en projectes de recerca d'aquestes malalties neurodegeneratives i de l'esclerosi múltiple.

Així, al cap de poc temps d'arribar al Trueta, va descobrir una família amb una atàxia dominant, l'SCA1,que va poder estudiar extensament entre el 1992 i el 1994. Es va adonar que es tractava d'una família enorme i, de fet, va identificar dues grans famílies afectades per SCA1 a la demarcació. Ha arribat a veure uns 80 pacients afectats per aquesta atàxia. Des de llavors, ha participat en diverses investigacions i treballs amb Víctor Volpini, doctor que va treballar al Centre Diagnòstic Genètic Molecular de l'Idibell.

Finalment, els darrers anys ha estudiat i identificat una nova malaltia neurològica: una atàxia hereditària amb afectació precoç de tipus cognitiu i afectiu que s'anomena SCA48. Ho ha fet conjuntament amb Pau Pastor, Sara Ortega, Víctor Volpini i molts altres col·laboradors de diversos centres. Aquesta nova malaltia ha estat publicada recentment a la revista Neurology, que és una de les revistes científiques de l'àmbit de la neurologia més rellevants internacionalment. Aquest treball, del que el Genís és el primer autor, ha estat també reconegut pels editors de la mateixa revista com el més rellevant i de més impacte que hi han publicat durant l'any 2018.

A la Unitat d'Atàxies i Malalties Neurològiques Rares del Servei de Neurologia Territorial de l'Hospital Trueta i de l'Hospital de Santa Caterina, juntament amb Berta Alemany, la doctora que ha heretat el seu llegat, s'han dedicat i se segueixen dedicant a les malalties neurodegeneratives hereditàries i més especialment a les atàxies en persones d'edat més avançada, que resulten ser molt més prevalents del que inicialment es pensava.