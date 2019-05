La 2a edició de l'eWoman es farà al Palau de Congressos de Girona el 13 de juny

El proper 13 de juny torna a Girona l'esdeveniment eWoman, amb l'objectiu de servir d'altaveu per mostrar els casos d'èxit de dones que han destacat dins la seva trajectòria professional i que lluiten en diferents entorns d'actualitat.

L'acte es farà al Palau de Congressos de Girona a partir de les 9.30 h organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica; patrocinat per LaLiga, la Universitat de Girona, Oliva Motor, Fibracat i Endesa; impulsat per CaixaBank amb la col·laboració de Dermika, Palace Woman, l'Ajuntament de Girona i Prat Sàbat.

La jornada està concebuda per servir de motivació i inspiració a altres dones i enfortir la imatge de la dona d'avui, integrada en llocs professionals diversos. I també es concep com a promotora del diàleg i la igualtat.

El programa es compondrà de la introducció per part de Laura Fanals, periodista del Diari de Girona, seguit de les intervencions curtes de les ponents, una activitat de coaching a càrrec d'Usoa Arregui, coach i cofundadora de Cambyo junt amb Ignacio Alonso i Alfredo Julià; i el lliurament de premis que donaran lloc a una jornada amena i dinàmica.

Entre les ponents d'aquesta segona edició hi haurà la cofundadora i directora de màrqueting de Fibracat, Meritxell Bautista; la presidenta de Grupo Vitalia y HoffmannWorld, Catalina Hoffmann Muñoz-Seca; una representant de la Universitat de Girona; una professional de CaixaBank; i finalitzarà amb la ponència de la responsable de gestió mediambiental d'Endesa, Nerea de la Corte.

Durant la jornada es reconeixerà a tres dones eWoman entre les assistents. Diari de Girona lliurarà tres premis en tres categories:



eWoman 2019 Negoci online, en la qual el jurat premiarà dones disruptives que han aconseguit convertir la seva il·lusió en un negoci consolidat en l'entorn digital.

eWoman 2019 Trajectòria professional by CaixaBank, es valora el compromís social i la feina que les candidates han desenvolupat al llarg de la seva vida laboral.

eWoman 2019 Mèrit esportiu by LaLiga.



Les 3 premiades rebran un guardó i podran explicar a través d'una entrevista al diari la seva experiència ewoman i donar a conèixer el seu perfil professional.

Les inscripcions per ser candidates al premi es poden enviar per correu electrònic a esdeveniments@ddg.cat abans del 28 de maig de 2019. Els requisits per participar-hi són: ser major d'edat, ser dona, tenir una vinculació amb la comarca del Gironès: que hi hagi nascut o que hi hagi residit més de 10 anys i inscriure's en l'esdeveniment.

Les candidates seran proposades i designades per una comissió formada per representants d'associacions empresarials gironines, els patrocinadors i organitzadors de l'esdeveniment. Les tres guanyadores seran designades per aquesta Comissió.

eWoman està inspirat en dones d'èxit del nostre entorn i té l'objectiu de premiar l'esforç i el talent de les dones a l'era on la multitasca fa front a l'èxit. La iniciativa compta amb 16 seus repartides per tot Espanya per demostrar que no és el lloc sinó la intenció. Per això les dones emprenedores i empresàries de cadascuna de les seus, expliquen en aquestes ponències la seva trajectòria i les seves experiències, a més de consells que serviran d'inspiració i aprenentatge per les persones que assisteixin a l'acte. La segona edició continua després de premiar en l'últim any 57 dones pel seu talent i lideratge professional en un circuit de catorze esdeveniments als quals hi han assistit més de 2.000 persones. Per assistir-hi cal una inscripció prèvia gratuïta i es pot fer a través del web www.ewoman.es.